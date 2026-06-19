La FP de la institución académica alhaurina egresa a su décima promoción, sumando más de un millar de titulados desde la puesta en marcha de estas enseñanzas en el año 2016

Toda historia tiene un comienzo. La de la FP del Colegio El Pinar arrancó en 2016 con tres aulas, tres grados, un puñado de estudiantes y un equipo docente dispuesto, y con una idea clara: La de convertir a estas enseñanzas en un verdadero puente hacia el mundo laboral. Para ello había que contar con un modelo formativo cercano, construido en torno a situaciones reales de trabajo y que fuera capaz de dotar a los estudiantes que apostaran por nuestra institución académica de competencias reales para funcionar con solvencia y autonomía en las profesiones elegidas desde el minuto 0. Una década después, la FP de El Pinar cuenta con 13 de las titulaciones con mayor proyección laboral del momento; el mayor elenco de especialidades de rama sanitaria del área metropolitana de Málaga, más de un millar de estudiantes titulados -con una tasa de inserción laboral superior al 80%- y una generación de jóvenes que han abierto brecha en compañías como Meliá, los hospitales HLA El Ángel, Quirón o Xanit; centros de Educación Infantil como Novainfancia o instituciones públicas como los Ayuntamientos de Alhaurín, Cártama o Coín.

DÉCIMA

En este final de curso 2025/26, el Colegio El Pinar ha egresado a la décima promoción de titulados de su FP; profesionales capacitados como Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear; Radioterapia y Dosimetría, Educación Infantil, Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS), Administración y Finanzas; además de Técnico en Farmacia y Parafarmacia, Guía en el Medio Natural y de tiempo libre (TEGU), Cuidados Auxiliares de Enfermería o Gestión Administrativa. En total, más de 120 nuevos titulados que despiden su etapa en nuestra FP para incorporarse al mercado laboral o para seguir su itinerario hacia la Educación Superior, accediendo al ámbito universitario desde la Formación Profesional.

VALORACIÓN de Rosa García, jefa de estudios

Habla la jefa de estudios Rosa García: «Ver graduarse a nuestra décima promoción nos llena de orgullo; no solo por lo que representa para estos alumnos y alumnas que hoy terminan su etapa con nosotros, sino por lo que significa para la propia historia de El Pinar. Hace una década el centro apostaba por un modelo de Formación Profesional que pusiera al estudiante en el centro y que estuviera conectado de forma real con el tejido empresarial. Hoy, diez años después, podemos echar la vista atrás y decir que fue una apuesta acertada de todo el equipo del centro, con el gerente Antonio Lara al frente. Durante este periodo, el panorama laboral y tecnológico ha cambiado a una velocidad vertiginosa, pero nuestra esencia se ha mantenido intacta: ofrecer una formación humana y técnica de excelencia. Ver la evolución de nuestro centro, cómo se han consolidado los ciclos y cómo se ha estrechado el vínculo con las empresas colaboradoras es la mayor recompensa al trabajo de todo el equipo docente y de la comunidad educativa”, explicó García, quien aludió también a esta nueva promoción de estudiantes: “Les espera un mercado laboral exigente, pero se van de aquí con las mejores herramientas para afrontarlo: una capacitación técnica de primer nivel y, sobre todo, una enorme capacidad de adaptación. Para todo el equipo de El Pinar, ver su crecimiento personal y profesional durante estos años ha sido un absoluto privilegio. Seguimos avanzando”.