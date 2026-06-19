José Antonio Víquez destaca la rápida respuesta ante los daños causados por las borrascas y entrega el Premio al Compromiso Ambiental 2026 a la geógrafa Consuelo Atencia

La Junta de Andalucía ha ejecutado y mantiene en marcha actuaciones en la provincia de Málaga por valor de 5.187.004 euros destinadas a la conservación de espacios protegidos y a la reparación de los daños medioambientales provocados por las borrascas registradas durante los primeros meses de este año.

Así lo ha dado a conocer el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, José Antonio Víquez, durante la reunión del Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad de Málaga, celebrada este viernes en la Delegación del Gobierno andaluz.

Durante el encuentro, Víquez ha destacado la intensa actividad desarrollada por la Consejería durante el pasado ejercicio, centrada en la mejora de la conservación y restauración de hábitats naturales de la provincia, así como en iniciativas de sensibilización ciudadana y dinamización económica vinculadas al patrimonio natural.

De la inversión total, 855.862 euros corresponden a actuaciones ejecutadas en 2025 dentro de los espacios protegidos malagueños. El delegado territorial ha subrayado la importancia de implicar a la ciudadanía en la protección del entorno natural, fomentando la concienciación ambiental y la participación en las medidas de conservación.

A esta cantidad se suman los 4.331.142 euros destinados a reparar los daños ocasionados por las borrascas que afectaron a la provincia entre los meses de enero y febrero. En este sentido, Víquez ha resaltado la rapidez con la que se actuó para restaurar infraestructuras y espacios naturales afectados por los temporales.

Balance de los espacios protegidos

Durante la sesión se presentaron las memorias de actividades y resultados correspondientes a 2025 de los seis Parajes Naturales de la provincia: Acantilados de Maro-Cerro Gordo, Torcal de Antequera, Desembocadura del Guadalhorce, Desfiladero de los Gaitanes, Los Reales de Sierra Bermeja y Sierra Crestellina.

Asimismo, se analizaron los trabajos desarrollados en las Reservas Naturales de las Lagunas de Campillos, La Ratosa y Archidona, así como diversas iniciativas de educación ambiental, sensibilización ciudadana y participación social.

Entre las propuestas expuestas destaca la elaboración de Planes de Acción específicos para los parajes naturales, con el objetivo de responder a las demandas y preocupaciones de los habitantes de estos espacios mediante procesos participativos.

Reconocimiento a una vida dedicada a la conservación

El encuentro concluyó con la entrega del Premio al Compromiso Ambiental 2026 a la geógrafa Consuelo Atencia Páez, en reconocimiento a más de cuarenta años de trabajo dedicados a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en Andalucía.

Atencia ha sido una figura destacada dentro del movimiento conservacionista andaluz. Participó en la asociación SILVEMA y en la creación de la Federación Andaluza de Asociaciones para la Defensa de la Naturaleza (FAADN), impulsando numerosas iniciativas de protección ambiental.

Entre sus aportaciones más relevantes figura la creación de la red de comederos para aves carroñeras en enclaves de la provincia como Ronda, El Chorro y Casares, que posteriormente serviría de base para la actual Red Andaluza de Comederos.

También dirigió durante más de dos décadas el Centro de Recuperación de Aves Carroñeras “El Boticario”, referencia en Andalucía para la atención y recuperación de especies como el buitre leonado, el alimoche o el buitre negro.

Su trayectoria ha combinado la conservación directa sobre el terreno, la investigación científica y una intensa labor divulgativa y formativa, contribuyendo de manera decisiva a la protección de numerosas especies y espacios naturales de Andalucía.

El delegado territorial agradeció su dedicación y compromiso, destacando que su trabajo ha dejado una huella fundamental en la conservación del patrimonio natural malagueño y andaluz.