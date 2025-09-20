Centenares de personas asistieron a “Back to the Rock”, tributo a la música de los 80 y 90, para recaudar fondos destinados a los programas que la Asociación Española Contra el Cáncer presta en Alhaurín de la Torre.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Alhaurín de la Torre, con el apoyo de la organización provincial, celebró este viernes en el auditorio de la Finca Municipal El Portón un concierto solidario con el objetivo de obtener recursos para sus proyectos y servicios gratuitos. La velada, que registró una notable afluencia de público, estuvo protagonizada por el espectáculo “Back to the Rock”, un repaso a los grandes éxitos del rock y el pop de las décadas de 1980 y 1990.

El grupo, capitaneado por el músico alhaurino Manolo “Rorro”, ofreció un repertorio enérgico con clásicos de bandas icónicas —entre otras, Europe, Van Halen o Whitesnake— que hicieron vibrar al auditorio y levantaron al público en repetidas ocasiones. Tras los bises, el propio Rorro dedicó unas palabras de recuerdo al compañero Ángel Doctor.

La recaudación íntegra se destinará a los programas asistenciales que la AECC presta en el municipio gracias al trabajo de su junta local, integrada por más de 80 voluntarios y 400 socios. Entre estos recursos se incluyen atención psicológica individual y familiar, trabajo social, fisioterapia, logopedia, nutrición y acompañamiento; además de actividades grupales orientadas al bienestar, como rutas saludables, talleres de mindfulness y la participación en iniciativas solidarias y eventos municipales.

El acto contó con la presencia del presidente de la junta local, Paco Campos; el presidente provincial, Joaquín Morales; numerosos socios y voluntarios, así como la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, en representación del Ayuntamiento. Campos agradeció la respuesta ciudadana y recordó que la sede de la AECC —Plaza del Molino de Romero— permanece abierta para pacientes oncológicos, familiares y vecinos que deseen colaborar. La entidad trabaja en reforzar los equipos de psicología y fisioterapia para atender la creciente demanda.

Desde la organización provincial se puso en valor la labor continuada de la junta local y se subrayó el objetivo de la AECC de elevar la supervivencia al 70% en 2030, en línea con la mejora progresiva de los índices de curación.

La noche concluyó con un ambiente de emoción y gratitud, consolidando a El Portón como un escenario de referencia para la cultura con causa en Alhaurín de la Torre.