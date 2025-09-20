La muestra reúne alrededor de treinta piezas y podrá visitarse de lunes a viernes, de 18:00 a 20:00, hasta el 17 de octubre.

La artista Mariví Verdú, socia de la Asociación Pincel y Barro 04, inauguró este viernes en la sede de la entidad —junto a la asociación vecinal de Pueblo Cortijo— su nueva propuesta expositiva, Retratos, un recorrido por cerca de una treintena de efigies de personajes anónimos y conocidos.

El acto contó con una notable asistencia de público, entre ellos vecinos, amantes del arte y socios de Pincel y Barro, además de familiares y amigos de la autora y concejales de la Corporación Municipal. El presidente de la asociación, Francisco García, ejerció de anfitrión en la apertura.

Verdú presenta una colección plural en técnicas y enfoques: óleo sobre lienzo, acuarela, carboncillo e tinta china, recursos con los que explora la expresividad del rostro y la identidad de sus modelos. La creadora subraya que la pintura es una dedicación “constante y apasionada”, que vertebra su trayectoria artística.

Reconocida también por su labor literaria, el pasado mes de mayo la autora presentó en la Biblioteca Municipal su libro De Dios y de su falta, que se suma a títulos anteriores como Hijos de la vid, Carranque, un barrio con historia y Maytines del Nacimiento. Es responsable de la sección “Los versos del Flamenco” en la revista Acordes Flamencos, fundadora de la Asociación Cultural Literario-Flamenca Calle del Agua y cuenta con una veintena de premios en letras flamencas, poesía y relatos.

La exposición permanece abierta hasta el 17 de octubre, de lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas, en la sede de Pincel y Barro. Una ocasión para descubrir la mirada personal de Mariví Verdú sobre el retrato y su capacidad para convertir cada figura en un relato propio.