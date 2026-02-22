La concejala de Juventud acude a la segunda y última jornada del encuentro en su edición 2026 y se une al recuerdo a Juan Gil Jiménez, a cuya viuda ha entregado un ramo de flores

La concejala de Juventud, Iraya Villalba, ha visitado este domingo el Edificio de Promoción de El Peñón, donde se celebra la décimo cuarta edición de la gran cita de los juegos de rol, estrategia y miniaturas, ‘Hispania Wargames’, en la que es su jornada de clausura.

Allí, se ha realizado un sencillo pero emotivo homenaje a uno de los integrantes del Club Landwehr, organizador del Hispania Wargames, recientemente fallecido. Se trata de Juan Gil Jiménez, natural de Alhaurín de la Torre y miembro muy activo de la entidad.

La concejala de Juventud ha hecho entrega a su viuda de una torre como homenaje así como un ramo de flores. Además, numerosos familiares y participantes del Hispania han estado presentes, como por ejemplo miembros del club Comandante Málaga y La última alianza.

Por otra parte, Iraya Villalba ha destacado la pujanza del evento y la confirmación de su éxito tras una jornada de sábado de lleno hasta la bandera.