El Área de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha anunciado modificaciones en el programa de Navidad previstas para este fin de semana debido a la previsión de lluvias, después de que la Aemet haya activado el aviso amarillo por precipitaciones.

Por un lado, la visita del tren infantil a las barriadas, inicialmente prevista para este viernes 27 de diciembre, se aplaza al viernes 2 de enero, manteniéndose los mismos horarios aproximados: La Alquería (11:00 h), Torrealquería (12:00 h), El Romeral (13:00 h), El Peñón (17:00 h) y Zapata (18:00 h).

Cambio de ubicación de ‘Creando Navidad’

En cuanto a ‘Creando Navidad’, la gran cita navideña dedicada al público infantil que habitualmente se celebra en el Parque Municipal, se mantiene en las fechas previstas —del 28 al 30 de diciembre—, pero cambia de escenario y se traslada al Edificio de Promoción de El Peñón.

El evento abrirá en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, y para facilitar el acceso a las familias se habilitará un servicio gratuito de autobús lanzadera desde la avenida Isaac Peral durante todo el horario de apertura.

La entrada seguirá siendo libre y gratuita, y la organización volverá a correr a cargo de la empresa alhaurina Fiestas Mágicas, con un amplio programa de talleres, juegos, animación, castillos hinchables y espectáculos. Entre las actividades destacadas se incluyen talleres de manualidades y pintacaras, la presencia del cartero real, personajes infantiles, karaoke y actuaciones diarias. El domingo 28 contará como atracción especial con un gran castillo hinchable de princesas Disney, disponible únicamente ese día.

El concejal de Turismo y Fiestas, Andrés García, ha animado a la participación en esta cita ya consolidada de la Navidad alhaurina y ha agradecido la implicación de todas las personas y entidades que hacen posible un evento que cada año reúne a numerosas familias, tanto del municipio como de otras localidades cercanas.