La Junta de Andalucía concede una subvención de 154.600 euros para estas contrataciones: recogida de basura (4 personas), barrenderos/as (2), jardineros/as (2), electricistas (2), fontaneros/as (2), mecánico/a (1) y administrativos/as (1). Más info: 952 41 58 81

La Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha publicado la resolución por la que se concede al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre una subvención de 154.600 euros para la contratación de un total de 14 jóvenes de entre 18 y 29 años de edad dentro del llamado programa Activa-T Joven (Programa FSE+ de Andalucía 2021-27).

Se trata de contratos de seis meses de duración en las siguientes ocupaciones:

94431016 Barrenderos/as (2 contratos)

94411010 Mozo/a de recogida de basura-Basurero (4 contratos)

61201028 Jardineros/as, en general (2 contratos)

43091029 Empleados/as administrativos en general (1 contrato)

75101033 Instaladores electricistas en general (2 contratos)

74011119 Mecánico ajustador de automovil en general (1 contrato)

72211012 Fontanero/a (2 contratos)

Las personas interesadas en formar parte del proceso de selección deben estar inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo en los códigos correspondientes y ser beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El Programa Activa-T Joven está dirigido a promover el desarrollo de la empleabilidad de las personas jóvenes desempleadas en los municipios andaluces mediante la adquisición de experiencia laboral relacionada con una ocupación concreta, a través de su contratación en proyectos impulsados por los ayuntamientos y entidades locales autónomas de Andalucía.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a través de la Concejalía de Formación y Empleo que dirige María del Mar Martínez, solicitó la correspondiente subvención que ahora ha sido concedida. Para más información sobre los requisitos y el programa pueden ponerse en contacto con el Centro de Formación y Empleo ‘Jabalcuza’:

-Teléfono: 952 41 58 81

-Correo electrónico: centro.jabalcuza@alhaurindelatorre.es