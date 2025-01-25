Esta tarde, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, pertenecientes a las dotaciones de Coín y Alhaurín de la Torre, han intervenido en el incendio de una vivienda situada en la calle Limonar de Pizarra.

Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado en una mesa camilla, afectando al conjunto de la vivienda. Aunque no se encontraba ninguna persona en el interior del inmueble en el momento del incidente, como medida de precaución, se procedió al desalojo completo del edificio.

Tras la rápida intervención de los bomberos, que incluyó labores de extinción y ventilación del edificio, las personas desalojadas pudieron regresar a sus hogares una vez que se confirmó la seguridad de la zona.

El CPB de la Diputación de Málaga continúa trabajando para garantizar la seguridad y actuar de manera eficaz ante emergencias en toda la provincia.

Fuente: Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.