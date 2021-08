Información sobre vacunas y datos Covid19 del 11 de agosto en Andalucía

Ads

Actualización de datos Covid–19 V ac u n a s a d m i n i s t r a d as e n A n d a l uc í a a 10 de a g o s t o:

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa Almería 928.241 531.204 444.729 Cádiz 1.619.593 915.425 778.452 Córdoba 1.069.012 597.842 515.403 Granada 1.186.394 674.630 579.469 Huelva 658.801 379.443 330.241 Jaén 844.255 482.227 409.508 Málaga 2.067.983 1.160.090 995.399 Sevilla 2.478.515 1.394.870 1.196.642 Total Andalucía 10.852.794 (96,55% dosis recibidas) 6.135.731 (72,48% población) (82,3% > 12 años) 5.249.843 (62,02% población) (70,4% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

H o s pi t a l i z a c ió n :

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.432 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 260 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (84 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Cádiz (178 hospitalizaciones, de las que 25 en UCI), Córdoba (127 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Granada (136 hospitalizaciones, de las que 27 en UCI), Huelva (64 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI), Jaén (96 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI), Málaga (467 hospitalizaciones, de las que 92 en UCI) y Sevilla (280 hospitalizaciones, de las que 48 en UCI).

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados Almería 64.953 (+229) 4.173 (+5) 712 (+2) 866 (+3) 57.312 (+162) Cádiz 105.500 (+297) 6.353 (+6) 672 (+1) 1.526 (+2) 89.445 (+470) Córdoba 68.394 (+274) 5.053 (+16) 624 (0) 1.003 (+4) 59.433 (+253) Granada 103.793 (+330) 8.821 (+24) 1.131 (0) 1.822 (+2) 94.588 (+331) Huelva 41.207 (+276) 2.574 (+7) 193 (0) 396 (0) 35.134 (+119) Jaén 60.385 (+357) 4.987 (+18) 467 (0) 1.026 (0) 54.615 (+94) Málaga 143.616 (+628) 9.754 (+36) 916 (+1) 1.786 (+9) 119.191 (+1.079) Sevilla 160.612 (+668) 11.810 (+24) 1.152 (0) 2.085 (+4) 140.217 (+386) Total 748.460 (+3.059) 53.525 (+136) 5.867 (+4) 10.510 (+24) 649.935 (+2.894)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 542.36

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Todos los datos están disponibles en la web del IECA: