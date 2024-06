El análisis en fase preclínica de una proteína asociada al embarazo, podría ser la clave en el déficit de crecimiento en edad infantil, identificando diferencias entre niños y niñas

Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND), en colaboración con investigadores del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, ha publicado un estudio innovador que arroja luz sobre el papel de la proteína plasmática asociada al embarazo-A2 (PAPP-A2) en el crecimiento postnatal. Esta proteína juega un papel crucial al regular la disponibilidad de factores de crecimiento, que son esenciales para el desarrollo y el crecimiento de los huesos y tejidos. Una deficiencia en PAPP-A2 puede llevar a problemas de crecimiento en los niños.

Este trabajo, liderado por el co-investigador responsable del grupo ‘Neuropsicofarmacología’ del Instituto y profesor de la Universidad de Málaga (UMA), el Dr. Juan Suárez, sugiere que el tratamiento con proteína recombinante humana de PAPP-A2 (rhPAPP-A2) podría ser una intervención prometedora para tratar el retraso del crecimiento en niñas con deficiencia de PAPP-A2. Los resultados de este tratamiento innovador han sido destacados en la prestigiosa revista ‘Biology of Sex Differences’ de la editorial Springer Nature.

La PAPP-A o proteína A del plasma sanguíneo es una proteína producida durante el embarazo que es esencial para el proceso de desarrollo y crecimiento fetal. Se utiliza en obstetricia por el pronóstico de anomalías cromosómicas en el feto durante el primer trimestre de embarazo.

El estudio explora las diferencias sexuales en las vías de señalización del factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF1) en respuesta a la deficiencia de PAPP-A2. Los resultados muestran que el tratamiento con rhPAPP-A2 induce aumentos específicos en la longitud corporal y femoral en hembras, reduciendo además las concentraciones plasmáticas de IGF1 total y IGFBP5.

El estudio, que se encuentra en una fase preclínica, utilizó modelos de ratones con eliminación constitutiva de este gen para investigar cómo la deficiencia de esta proteína afecta el crecimiento y cómo diferentes tratamientos hormonales pueden mitigar estos efectos.

Los investigadores administraron proteínas recombinantes de GH (hormona de crecimiento), IGF1 y PAPP-A2 a los ratones desde el quinto día postnatal hasta el día 35. Los resultados indicaron que el tratamiento fue particularmente efectivo en hembras, mejorando significativamente la longitud corporal y femoral, y modulando los niveles de varias proteínas y factores de crecimiento en el plasma y el hígado. “El proceso de investigación ha requerido un análisis detallado del eje GH-IGF1 para llegar a estos resultados”, ha añadido la Dra. Patricia Rivera, investigadora Miguel Servet de IBIMA y responsable del estudio.

El Dr. Juan Suárez ha destacado que este trabajo científico “proporciona evidencias significativas de que la administración de rhPAPP-A2 puede corregir algunos de los efectos adversos del déficit de PAPP-A2, especialmente en las niñas”, lo que, según el propio Suárez, “podría abrir la puerta a nuevas estrategias terapéuticas y un punto de inflexión para tratar el retraso del crecimiento infantil, un problema que afecta la calidad de vida de muchos niños en todo el mundo».

Por su parte, el investigador responsable del grupo ‘Neuropsicofarmacología’ y adscrito a la Unidad Clínica de Neurociencias del Hospital Regional Universitario de Málaga, Fernando Rodríguez de Fonseca, ha subrayado la importancia de entender las diferencias sexuales en la respuesta al tratamiento, ya que “se ha observado que las niñas responden mejor al tratamiento con rhPAPP-A2 en comparación con el género masculino, lo que nos indica que las intervenciones deben ser personalizadas y que deben tener en cuenta el sexo del paciente para maximizar los posibles beneficios”.

Este avance en la investigación sugiere que la terapia con rhPAPP-A2 podría ser una herramienta clave en el tratamiento del retraso del crecimiento en niños con deficiencia de PAPP-A2, con un enfoque especial en la adaptación de tratamientos basados en el sexo del paciente para obtener mejores resultados.

Además de IBIMA Plataforma BIONAND, el Hospital Regional Universitario de Málaga y la Universidad de Málaga, en este estudio han participado el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, el Instituto de Investigación de ‘La Princesa’ de Madrid, el Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn), adscrita el Instituto de Salud Carlos III, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados sobre Alimentación (IMDEA-Alimentación), la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Burdeos (Francia). Los estudios han sido financiados por proyectos de investigación en salud del Instituto de Salud Carlos III.

Referencia:

Fernández-Arjona MDM, Navarro JA, López-Gambero AJ, de Ceglia M, Rodríguez M, Rubio L, Rodríguez de Fonseca F, Barrios V, Chowen JA, Argente J, Rivera P, Suárez J. Sex-based differences in growth-related IGF1 signaling in response to PAPP-A2 deficiency: comparative effects of rhGH, rhIGF1 and rhPAPP-A2 treatments. Biol Sex Differ. 2024 Apr 8;15(1):34. doi: 10.1186/s13293-024-00603-5. PMID: 38589872; PMCID: PMC11000399.