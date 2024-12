(Izquierda Unida) Morillas: “Con una tasa turística de sólo dos euros por noche, se podrían ingresar más de 60 millones de euros para que quienes visitan nuestra provincia contribuyan a sufragar los gastos que generan en materia de residuos de agua y otros impactos”

La coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, avanza que la formación de izquierdas centrará su actividad política para el nuevo curso en tres ejes clave: “combatir los efectos de la turistificación, queremos que las ciudades que los pueblos de la provincia de Málaga sean lugares habitables; defender el acceso a la vivienda como un derecho básico que ha de ser garantizado a todas las personas y, en tercer lugar, situar la defensa de los servicios públicos, la defensa del derecho a la educación el derecho a la sanidad, el derecho a los cuidados como elementos centrales a impulsar desde la acción política en todos los ámbitos”.

Morillas recuerda que “terminamos el curso escolar con miles de ciudadanos de la provincia de Málaga expresando su malestar en la manifestación multitudinaria del 29J en Málaga, ahora es necesario traduzcamos esa indignación en organización social, en tejido vecinal en cada pueblo y en cada ciudad de la provincia”.

Morillas resalta que “Málaga es la provincia española con más viviendas turísticas, la mitad de las existentes en Andalucía se sitúan en Málaga. En total, más de 40.000 viviendas turísticas. Tres de los diez municipios con más viviendas turísticas en España están en nuestra provincia: Málaga, Marbella y Mijas. La plaga de las viviendas turísticas ha alcanzado a todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes. Sin embargo, ningún ayuntamiento mayor de 50.000 habitantes ha adoptado medidas serias y efectivas para acabar con esta plaga”.

“Al PP sólo le preocupan los efectos de las viviendas turísticas cuando afectan a quienes tienen más poder adquisitivo, pero no les importan los vecinos y las vecinas de barrios que llevan años sufriendo estos efectos”, denuncia Morillas.

La coordinadora de IU apunta como medidas necesarias “revertir licencias de viviendas turísticas y poder declarar nuestra provincia libre de pisos turísticos. Así como implantar una tasa turística, los datos de Turismo Costa del Sol de la Diputación de Málaga sitúan que en el año 2023 hubo más de 14 millones de viajeros en nuestra provincia y más de 29 millones de pernoctaciones. Con una tasa turística de sólo dos euros por noche, se podrían ingresar más de 60 millones de euros para que quienes visitan nuestra provincia contribuyan a sufragar los gastos que generan en materia de residuos de agua y otros impactos”.

Morillas carga contra el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), por asegurar que “lo inteligente es que el Gobierno de España actúe, pero es la Junta quien tiene que poner en marcha ya un marco normativo que permita implantar la tasa turística. También es intolerable que De la Torre dijera ayer que no tenía una estimación de las viviendas turísticas ilegales. Cómo es posible que el máximo responsable político no tenga un número exacto de cuántas viviendas turísticas y legales hay operando en la ciudad de Málaga, cuando no pagan absolutamente ningún impuesto. Urge poner en marcha ya un plan de inspecciones que permita que todas las viviendas turísticas ilegales de las grandes ciudades de la provincia afloren de una vez por todas”, demanda Morillas.

ARRANQUE EDUCACIÓN INFANTIL PARA 17.156 MENORES EN MÁLAGA

La coordinadora de IU también se ha referido a que “hoy comienzan el curso en las escuelas infantiles 17.156, niños y niñas de entre 0 y 3 años. Y un año más lo hacen sin que la Junta de Andalucía garantice el carácter público y gratuito de la educación infantil de 0 a 3 años. Es fundamental que las políticas públicas de conciliación se sitúen en el centro de la acción política, en este caso de la Junta de Andalucía, y es fundamental que se pueda garantizar una educación infantil de 0 a 3 años con carácter gratuito con carácter universal y con carácter público”.