La Diputación de Málaga es una de las entidades colaboradoras de un festival internacional que se celebrará en el Palacio de Congresos de Torremolinos los días 22, 23 y 24 de mayo

FreakCon, el Festival Internacional de Manga, Cómic, Series y Videojuegos, refuerza en su décimo aniversario uno de sus objetivos vinculados al talento en desarrollo de videojuegos con la Zona Indie, que se convertirá en un punto de encuentro clave para desarrolladores emergentes y amantes del videojuego independiente.

Este espacio contará con la colaboración de la Diputación de Málaga, de la Junta de Andalucía a través de la Agencia Digital de Andalucía, el Ayuntamiento de Torremolinos y DEV, la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento.

FreakCon, que celebrará su décima edición en el Palacio de Congresos de Torremolinos los días 22, 23 y 24 de mayo, estrenará la Zona Indie como un escaparate para estudios y creadores que buscan dar visibilidad a sus proyectos en un entorno profesional y abierto al público, de modo que permitirá a los asistentes descubrir y probar títulos en desarrollo, conocer directamente a sus creadores y participar ofreciendo feedback de primera mano.

Dirigida tanto a público general como a profesionales del sector, este área representa una oportunidad única para conectar talento, industria y comunidad en un mismo entorno. FreakCon continúa así apostando por el desarrollo del tejido creativo nacional, integrando el videojuego indie dentro de su amplia programación de actividades.

Además, la Zona Indie de FreakCon contará con un jurado formado por profesionales de esta industria que otorgará un galardón al mejor videojuego de la edición, premio dotado con 1.000 euros, reconociendo la calidad, innovación, y creatividad de los proyectos participantes.

Los estudios, desarrolladores independientes y estudiantes que deseen formar parte de esta edición, pueden completar su inscripción en la web oficial de FreakCon: www.freakcon.es/zona-indie , en la que también se pueden obtener más información y las entradas.