El Ciclo ‘Tecleando el Misterio’ del centro Generación del 27 ha regresado a Alhaurín de la Torre en un espectáculo que ha congregado al escritor Juan Domingo Aguilar y al trío de músicos formado por Ara Lee, Juan Caballero y Markus Schneider

La Sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ ha acogido la tarde de este jueves el regreso del ciclo ‘Tecleando el misterio: jazz y poesía bajo las estrellas’ que organiza el Centro Cultural de la Generación del 27, dependiente de la Diputación Provincial de Málaga, en colaboración con el Área de Cultura del municipio.

La cita ha reunido a decenas de personas que han acudido a disfrutar de lo mejor de la poesía y el jazz que han aportado el poeta Juan Domingo Aguilar y el Trío Ara & Ito. El concejal de Economía, José Manuel de Molina, ha acudido al evento en representación del Ayuntamiento.

La próxima actuación dentro del ciclo en Alhaurín de la Torre será el 19 de noviembre con la presencia del escritor Antonio David Mola y el grupo musical de Ana Cisneros.

SOBRE LOS ARTISTAS

-JUAN DOMINGO AGUILAR (Jaén, 1993). Poeta y narrador. Fue residente de la XVIII promoción de la Fundación Antonio Gala y obtuvo una beca de la UNESCO como creador invitado en Óbidos (Portugal). Ha recibido varios premios por sus libros de poesía, entre los que destacan Nosotros, tierra de nadie (2018), Anticine (2022) o Un mal de familia (Hiperión, 2025). Coordina la sección Versátiles de Zenda y colabora con otros medios como Cuadernos Hispanoamericanos. Es autor de la novela ‘Cuántas noches son esta noche’ (La Navaja Suiza, 2025).

-ARA & ITO TRÍO. Es una formación que fusiona con naturalidad los sonidos del jazz, la bossa nova y el soul. Con la voz cálida y expresiva de Ara Lee, la guitarra creativa de Juan Caballero y el contrabajo elegante de Markus Schneider, el trío ofrece un viaje sonoro íntimo y sofisticado, lleno de matices y emoción.