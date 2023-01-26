El Gobierno de España ha puesto en marcha una iniciativa, denominada Kit Digital, cuyo objetivo es subvencionar las soluciones digitales en las empresas. Los beneficiarios son principalmente las pymes, pequeños negocios y autónomos que necesitan una página web, un e-commerce u oficina virtual, entre otras opciones disponibles.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cuenta con un presupuesto de 3067 millones de euros de financiación, que provienen de los fondos europeos Next Generation. Con este programa de ayudas, se pretende dar un impulso a la digitalización para que las empresas españolas sean mucho más competitivas.

Para acceder, hay que cumplir una serie de requisitos y confiar el trabajo a una de las empresas proveedoras de servicios tecnológicos, autorizada por Red.es.

Cuáles son las convocatorias del programa Kit Digital

Este programa tiene abiertas tres convocatorias, cuyo plazo termina este año, en función del tipo de empresa y el segmento al que pertenezca. De hecho, más de 670 millones de euros ya han sido concedidos a las pymes para empezar a beneficiarse de este plan de ayudas.

La primera convocatoria, que está destinada a empresas que tengan entre 10 a 50 empleados, se abrió el 15 de marzo del 2022 y finaliza el 15 de marzo de este año. La ayuda que se puede solicitar es de 12 000 euros.

En cuanto a las soluciones digitales subvencionables, en las que se contemplan diversas categorías, cabe destacar que la que mayor demanda tiene es la de creación de sitios web, el posicionamiento SEO y la gestión de las redes sociales. Sin embargo, hay pymes, que necesitan algunos servicios tecnológicos, mucho más avanzados, como el business intelligence (BI) y analítica, un programa gestor de clientes o implantar la factura electrónica.

Por qué debes contar con una empresa de confianza

En cualquier caso, lo más importante es contar con una empresa de confianza que pueda servir de guía al empresario para implementar la solución más acertada. Hoy en día, la transformación digital es una realidad a la que se enfrentan todos los negocios y que favorece trabajar en nuevos entornos económicos. No obstante, todavía quedan retos y desafíos por cumplir, para mejorar la eficiencia empresarial y crear nuevas oportunidades.

Uno de los activos más importantes en un negocio es la información, por lo que su manejo, de forma optimizada, brinda muchos beneficios. Por esta razón, hay que implementar la tecnología adecuada para mejorar el funcionamiento de las empresas. Asimismo, es necesario que los empleados sepan usar correctamente las nuevas herramientas disponibles para ser más competitivos.

En definitiva, solicitar las ayudas a través del programa Kit Digital puede ser el balón de oxígeno que necesita una empresa en estos momentos. Si no sabes qué agente digitalizador te convence, te proponemos echar un vistazo a la página web de KPMG Impulsa para llevar tu negocio a otro nivel.