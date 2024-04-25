Antonio Sanz anuncia en comisión parlamentaria que la Junta brindará servicios de ciberprotección a los Puertos andaluces

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha explicado en comisión parlamentaria que la futura Agencia de Ciberseguridad de Andalucía no sólo tendrá su ámbito de actuación en toda la Junta de Andalucía, sino que nace con vocación de “proteger a otras administraciones y organismos externos”.

Sanz ha puesto algunos ejemplos de los organismos propios de la Junta a los que brindará protección esta nueva agencia como consejerías, agencias administrativas, de régimen especial, agencias públicas, sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones, consorcios adscritos o consejos dependientes de la administración andaluza como el Audiovisual, Transparencia y Protección de Datos, Competencia y de Regulación Económica de Andalucía.

Así como ejemplos de otras administraciones y organismos externos que podrán recibir los servicios de ciberprotección de la futura agencia una vez que se formalicen acuerdos o convenios necesarios. “La Agencia de Ciberseguridad tendrá una vocación de servicio público de protección a otras administraciones como Diputaciones, Ayuntamientos o Universidades”, ha explicado.

En ese sentido, ha anunciado durante su comparecencia en comisión parlamentaria que la Junta de Andalucía ya está preparando convenios de colaboración para ofrecer servicios de ciberseguridad a los Puertos andaluces.

Además, Antonio Sanz ha asegurado que el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, ubicado en Málaga, “ya es un referente y es sinónimo de vanguardia en toda Europa”. Y ha recordado que también es sede del Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) de la Junta de Andalucía y lo será del Proyecto Argos y el Clúster de Ciberseguridad de Andalucía.

“Nuestro objetivo es proporcionar confianza y protección a ciudadanos, empresas e instituciones”, ha continuado el consejero de la Presidencia, que ha desglosado la inversión de 74 millones de euros para “blindar Andalucía ante los ciberataques” mediante las acciones marcadas por la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 2022-20225.

El consejero ha querido contextualizar la importancia que tiene la inversión andaluza en ciberseguridad, ya que solo durante el pasado año la Junta se enfrentó a 7.800 ataques en red. Además, ha explicado que la ciberdelincuencia en Andalucía se ha incrementado un 42,8% y las estafas informáticas han aumentado un 47,6%.

Por último, el consejero ha asegurado que “la revolución digital es absolutamente imparable, pero se debe producir en las más absolutas condiciones de seguridad y Andalucía está dando todos los pasos para ello”.