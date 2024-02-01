Montse Martínez recibe la Medalla de Honor 2024 por sus 30 en la Agencia EFE y Juan de Dios Mellado, el diploma de Socio de Honor por sus 50 años como asociado

El presidente de la Diputación de Málaga, los alcaldes de Málaga, Estepona, Torremolinos y Alhaurín el Grande, y representantes de la Fundación “la Caixa” y CaixaBank reciben un reconocimiento por su promoción de la alfabetización mediática

La celebración del patrón de los periodistas coincide con el 119 aniversario de la fundación de la APM, una de las más antiguas del país

MÁLAGA 01.02.2024 | La Asociación de la Prensa de Málaga ha celebrado hoy el patrón de las y los periodistas, San Francisco de Sales, con la entrega de la Medalla de Honor del Periodista 2024, máximo galardón de la entidad, a la periodista Montserrat Martínez Jiménez, por su labor de más de 30 años en la Agencia EFE como responsable de tribunales y sucesos. También se ha entregado la distinción de Socio de Honor al periodista y editor Juan de Dios Mellado Morales, por sus 50 años como miembro del colectivo. El acto, que se ha celebrado en la Fábrica de Cervezas Victoria, coincide con el 119 aniversario de la fundación de la APM.

En esta edición, la Asociación de la Prensa de Málaga ha querido reconocer la promoción de la alfabetización mediática que realizan entidades públicas y privadas. Su colaboración con la APM ha hecho posible la puesta en marcha de los proyectos de educación en medios, Prensa en mi mochila, Prensa sin Edad y Comunicar en Red en los que ya han participado más de 7.000 malagueños y malagueñas de todas las edades. En nombre de estas entidades recogieron el reconocimiento Anthony Bermúdez, alcalde de Alhaurín el Grande; Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos; José María García Urbano, alcalde de Estepona; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga; Gerardo Cuartero, director comercial en Málaga de CaixaBank; y Juan Carlos Barroso, responsable Territorial de la Fundación “la Caixa”.

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco, dio la enhorabuena a los premiados por las distinciones recibidas, con las que se reconoce la trayectoria de dos “grandes profesionales y compañeros”, y la contribución realizada a la promoción de la alfabetización mediática en la provincia. Asimismo, animó a los compañeros y compañeras a actuar unidos ante los desafíos que afectan a la profesión: “Los periodistas tenemos que ocupar nuestro lugar en la sociedad para evitar la manipulación de la ciudadanía y los ataques a la libertad de prensa”.

MEDALLA DE HONOR DEL PERIODISTA

La Junta Directiva ha querido premiar la importante labor de servicio público que realizan los profesionales de las agencias de noticias, fuente de información imprescindible para los medios de comunicación. Por ello, ha entregado la Medalla de Honor a Montserrat Martínez Jiménez (Málaga, 1970) periodista especializada en información de tribunales y sucesos desde 1991 en la Agencia EFE.

Sus inicios en el mundo de la comunicación fueron en 1990, como conductora de un magacín semanal en la emisora local La Voz de Torremolinos. En 1991 inició su andadura en la EFE donde ha ejercido un periodismo riguroso a pie de calle durante tres décadas. Ha sido corresponsal de ‘The Time’, ‘Daily Express’ y ‘The Express’ y colaboradora de varios medios de comunicación escritos alemanes y suizos y de la televisión alemana ‘Sat 1’. Desde 1997 ha estado vinculada al mundo de la televisión, primero como redactora del Instituto de Cine y Televisión de Andalucía (ICTA) y, posteriormente, como productora y redactora de Quatro Visión. En dichas productoras ha trabajado habitualmente para EFE Televisión, Antena 3TV, Telecinco, Canal Plus y los entes autonómicos.

Redactora de gastronomía durante varios años en ‘La Crónica’, su afición por las tradiciones, fiestas y gastronomía de Málaga le llevó a escribir el libro ‘Málaga Insólita’, y a recibir el premio Níspero de Oro por la promoción de la provincia. Desde 2016 colabora con la Cadena SER Málaga.

SOCIO DE HONOR DE LA APM

El periodista Juan de Dios Mellado Morales, que ya posee entre otros muchos galardones la Medalla de Andalucía y las Medallas de Honor de la Asociación de la Prensa de Málaga, de la UMA y del Ateneo, fue reconocido como Socio de Honor por sus 50 años como miembro del colectivo periodístico, al que ingresó en 1973.

Nacido en Granada en 1942, ha sido un militante activo contra la dictadura franquista. Autor y editor de varios libros, entre los que destacan los nueve que analizan y estudian la Transición Democrática en Andalucía, estudió Ciencias Políticas y se licenció en Periodismo en la Universidad de Madrid en 1968. Hijo, hermano y padre de periodistas, su trayectoria comenzó en 1963 en el ‘Noticiero Universal de Barcelona’ y posteriormente fue director de la revista ‘Gaceta Universitaria’ (1964-1965), fundador de Diario 16 Andalucía, director de Diario 16 Málaga (1992-1996), corresponsal de Cambio 16 y redactor jefe del diario El Sol de España donde contribuyó a la creación de la Universidad de Málaga. Editor de la Enciclopedia General de Andalucía, también fue presidente del Consejo Social de la Universidad de Málaga, dos veces Premio Andalucía de Periodismo, además de articulista de El País de Andalucía y director de cursos en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Sus 60 años como periodista han dado lugar a una trayectoria prolífica y brillante al servicio de la profesión.

APUESTA POR LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA

La Asociación de la Prensa de Málaga ha entregado un reconocimiento a las entidades que han permitido que los proyectos de alfabetización mediática Prensa en Mi Mochila, Prensa sin Edad y Comunicar en Red.

El proyecto Prensa en Mi Mochila cumplirá este año su sexta edición. En estos seis años, gracias al apoyo de Fundación “la Caixa”, CaixaBank y la Diputación Provincial de Málaga, ha conseguido llevar los medios de comunicación a más de 6.000 escolares de Primaria y Secundaria, padres, madres y docentes de casi 150 centros educativos, lo que supone la impartición por parte de periodistas de más de 1.200 horas lectivas dedicadas a formar audiencias críticas desde los 11 años.

El proyecto de alfabetización mediática Prensa sin Edad, dirigido a los mayores de la provincia, celebra su cuarta edición gracias a la Fundación “la Caixa” y a la Diputación Provincial de Málaga que apostaron desde el primer momento por este proyecto dirigido a los mayores de la provincia, a los que se les imparte talleres de una semana de duración para romper la brecha digital y dotarles de herramientas contra la desinformación. A este proyecto pionero se han sumado en estos años los Ayuntamientos de Estepona, Torremolinos y Alhaurín el Grande, sin cuya colaboración no habría sido posible llegar a más de 600 personas.

Comunicar en Red es el tercer proyecto de alfabetización mediática y el más joven. Dirigido a todas las edades, este año cumple su tercera edición organizado por la Asociación de la Prensa y el Ayuntamiento de Málaga. Gracias a él, periodistas en situación de desempleo han sido contratados para impartir talleres en todos los distritos de la capital, donde ya han participado más de 170 personas.