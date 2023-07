1 de 4

La agrupación musical dirigida por Alfonso Ortega ofreció un gran espectáculo que contó con la participación de todos sus componentes y, también, de la banda juvenil, que protagonizó la primera parte del recital, enmarcado dentro de la programación Estivalh. Hubo un emotivo homenaje a Pedro Gómez Serrano, fallecido hace unos meses

MÁS INFORMACIÓN:

La Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre ha ofrecido en la noche de este jueves su esperado concierto de verano en la Finca Municipal El Portón. El espectáculo se enmarcaba en el programa Estivalh, que desarrolla el Área de Conciertos, Festivales y Actividades en El Portón que dirige Andrés García, y entraba dentro también de los distintas actuaciones que la agrupación musical realiza a lo largo del año, como la de Navidad o en la fiesta de Todos los Santos.

Este concierto de verano se toma tradicionalmente como despedida de la temporada para todos los componentes y miembros de la Banda que dirige Alfonso Ortega. La actuación se dividió en dos partes. En primer lugar, salió al escenario la conocida como Banda Juvenil, que se compone de los alumnos más jóvenes que están empezando con su instrumento pero aún no pertenecen a la Banda Municipal integrada por los mayores. El repertorio que interpretaron fue ‘Himno de la Alegría’, ‘Playing together, so much better’, ‘McRonalds March’ y ‘Xiquipirris’.

La segunda parte del acto la protagonizó la Banda Municipal de Música en sí, que, con unos 70 componentes interpretaron temas de compositores españoles como ‘Los barbas’ (Ferrer Ferrán), ‘Alba overture’ (Ferrer Ferrán) y ‘Entre Naranjos y Olivos’ (López Gándara). El gran número musical fue la puesta en conjunto de ambas bandas con el tema ‘Ammerland’.

Sin lugar a dudas, uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió con el homenaje que se realizó a un componente durante años de esta banda que falleció hace unos meses, Pedro Gómez Serrano. Su familia donó todo su patrimonio musical con multitud de instrumentos para que los alumnos y músicos puedan seguir dándole uso. Por ello, recibieron un reconocimiento y la Banda interpretó uno de sus temas favoritos; el pasodoble ‘Amparito Roca’, en el que, además, participaron amigos del homenajeado que no pertenecían a la formación y que habían sido invitados para la ocasión.