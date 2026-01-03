La salida está prevista a las 17.00. Se comunicará cualquier cambio por la previsión de lluvia. Se cancela el pasacalles del Heraldo del domingo 4 por las predicción meteorológicas. 22 carrozas formarán parte del cortejo de los Reyes Magos a lo largo de la travesía urbana.

Un total de 22 carrozas acompañarán a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en su llegada a Alhaurín de la Torre en la espectacular Cabalgata prevista para este próximo lunes, 5 de enero. En principio, la salida está fijada para las cinco de la tarde desde el Pabellón Blas Infante, con posibilidad de cambios conforme avancen las previsiones de lluvia, los cuales se comunicarán por los cauces habituales. El pasacalles del Heraldo previsto para este domingo 5 sí se ha cancelado por el elevado riesgo de precipitaciones.

Por tercer año consecutivo, el cortejo volverá a discurrir íntegramente por una parte de la travesía urbana, desde el mencionado Polideportivo Blas Infante, en la avenida Reyes Católicos, pasando por las avenidas Cristóbal Colón y Europa, hasta su final en la rotonda de la Biznaga, en la zona de La Capellanía.

Como en años anteriores, el Ayuntamiento ha preparado un amplio despliegue para que todo transcurra con normalidad y sin incidentes y la movilidad se garantice debido a los cortes y desvíos de tráfico que hay que realizar, así como las líneas de autobuses del Consorcio de Transportes puedan ofrecer una alternativa a sus usuarios.

El dispositivo abarca más 250 personas incluyendo Policía Local, Protección Civil, seguridad privada y voluntariado de asociaciones y colectivos. Cabe recordar que en cada carroza habrá hasta ocho adultos velando por la seguridad (cuatro arriba y cuatro abajo). A lo largo del recorrido, completamente vallado, se repartirán más de 12.000 kilos de caramelos. Cada una de las carrozas será de temática alusiva a personajes infantiles y cuentos e historias populares, además de las tres de cada uno de los reyes: Gaspar, Baltasar y Melchor.

TRES JUGADORES DE UNICAJA REPRESENTARÁN A LOS REYES

Precisamente, otra de las novedades este año es que tres jugadores de la primera plantilla del Unicaja Baloncesto, Alberto Díaz, James Webb III y Tyler Kalinoski, participarán en la Cabalgata como representantes directos de Sus Majestades de Oriente.

En concreto, Alberto Díaz, quien es además vecino del municipio, presidirá la carroza del rey Gaspar, Tyler Kalinoski la de Melchor y James Web III la de Baltasar. También participarán como pajes otros jugadores y jugadoras vinculados al Unicaja, entre ellos el baloncestista malagueño más laureado de la historia, Berni Rodríguez.

CABALGATA INCLUSIVA

Las diferentes áreas municipales y colectivos han colaborado para que la Cabalgata sea lo más inclusiva posible. La novedad es que se habilitará una zona de aparcamiento en el colegio San Sebastián para personas con discapacidad. Tendrán que inscribirse a través del código QR del cartel adjunto y se les dará una acreditación que tendrán que recoger en el Área de Juventud.

La zona estará acotada y habrá una lona. En el sitio habrá personal para recibir a las familias y habrá cascos de cancelación de ruidos para las personas que los necesiten. Cuando pasen las carrozas por la zona destinada para ellos (a la altura del cruce con la calle Periodista Francisco Fadón, justo al inicio del recorrido), la música estará un poco más baja y se tirarán caramelos con un poco de menos intensidad.

TRÁFICO Y BUSES AFECTADOS

Por motivos de seguridad, será necesario el cierre al tráfico de:

-Avda. Reyes Católicos

-Avda. Cristóbal Colón

-Avda. de Europa hasta Rotonda de Manantiales

Horario de corte: de 15:00 a 23:00 h.

Como ya se hizo el año pasado, se ha habilitado un recorrido alternativo de autobuses para minimizar molestias. Afecta a las líneas M132, M133, M135, M170 y M230, manteniendo el mismo esquema especial de 2025.

LÍNEAS M132, M133, M170 y M230

Sentido Málaga:

Rotonda Viñagrande → A-404 → Rotonda del Encuentro → Avda. Pau Casals (paradas provisionales) → Avda. de la Música → Maestro Rodrigo → Cortijos del Sol → recorrido habitual.

Sentido Alhaurín el Grande:

Hasta Cortijos del Sol → Maestro Rodrigo → Avda. de la Música → Avda. Pau Casals → A-404 → Viñagrande → recorrido habitual.

Consulta el plano AQUÍ.

LÍNEA M135

Sentido Málaga:

Rotonda Viñagrande → A-404 → Rotonda del Encuentro → Lidl → Avda. Isaac Peral → Juan Rodríguez Ruiz → María de Maeztu → Casas de Colores → recorrido habitual.

Sentido Santa Amalia:

Hasta Avda. Isaac Peral → Rotonda del Encuentro → A-404 → recorrido habitual hacia Centro Penitenciario y barriadas.

Consulta el plano AQUÍ.

El Área de Movilidad ha instalado cartelería informativa en todas las paradas de la travesía (de Viñagrande a Manantiales). Para dudas: 607 891 000