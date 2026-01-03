El salón de actos de la Casa de la Juventud se ha llenado con motivo de este tradicional acto, en el que los asistentes han estado acompañados por Melchor, Gaspar y Baltasar y no han faltado el roscón, el chocolate caliente y la actuación de Manolo Sarria

El Área del Mayor ha celebrado en la tarde de este viernes una nueva edición de su fiesta de bienvenida a los Reyes Magos. Ha sido en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud, que se ha llenado por completo para disfrutar de una entretenida tarde en la que no ha faltado el tradicional roscón de Reyes que han podido degustar junto a chocolate caliente.

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado al recinto para hacer entrega de un obsequio a los presentes y fotografiarse con ellos. Además, el cómico y presentador Manolo Sarria ha amenizado la tarde con un divertido monólogo que ha desatado las risas del público. El también Hijo Adoptivo de Alhaurín de la Torre ha hecho entrega además de un cheque por valor de 750 euros a la asociación Encina Laura.

El concejal del Mayor, Miguel Pacheco; y otros concejales de la Corporación Municipal han estado presentes en el evento para arropar a los mayores y conocer de primera mano qué le han pedido a Sus Majestades, además de desearles mucha felicidad y salud como principal regalo de Reyes y de este 2026.

Para Miguel Pacheco esta es una de las principales actividades del área en el año «por la ilusión que tienen los mayores y los momentos tan bonitos que vivimos con ellos» deseando que «la salud sea el principal regalo para todos».

Desde el Área del Mayor han informado de que el siguiente evento será la celebración del Día de San Valentín, del que se informará próximamente para la apertura del plazo de inscripciones.