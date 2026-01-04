(Por Recortes Cero) Desde Recortes Cero queremos manifestar nuestra total condena y repulsa al ataque perpetrado por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. El bombardeo lanzado contra el pueblo venezolano es una agresión imperialista, y el secuestro del presidente y su esposa es una injerencia injustificable en la política de un país soberano.

Los hechos sucedidos suponen un punto de inflexión en la política que está siguiendo la administración norteamericana desde la llegada de Trump al gobierno. En los últimos meses hemos asistido a la colaboración de Trump con el genocidio ejecutado por Netanyahu en Gaza; al apoyo a los planes de Putin de anexionarse territorio ucraniano; a la expulsión de personas inmigrantes de Estados Unidos y muchas más actuaciones que vulneran todos los derechos humanos.

La actuación en Venezuela es una vuelta de tuerca de esta política, que busca imponer al resto de países los intereses de la superpotencia yanqui mediante una “dictadura mundial” que pone en cuestión la soberanía nacional de los países, para apropiarse de sus recursos, deslegitimando la legalidad internacional, sus cortes penales e instituciones.

Con completa autonomía de las críticas o diferencias que se tengan con el gobierno de Maduro, todas las organizaciones y personas progresistas y demócratas debemos unirnos en la denuncia de la actuación de la Casa Blanca y en la defensa del pueblo venezolano. Defender hoy la libertad y soberanía nacional de Venezuela es defender la de los pueblos y países del mundo.