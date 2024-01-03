La unidad del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga estará en Alhaurín de la Torre los días 8 y 9 de enero, en horario de mañana y tarde. Los responsables del servicio piden la máxima colaboración ciudadana para aumentar las reservas

La Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre albergará, una vez más, la campaña trimestral de donación de sangre y plasma a cargo del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga. En esta ocasión, será los días 8 y 9 de enero, lunes y martes de la semana próxima, en una amplio horario, a fin de que el mayor número de donantes y colaboradores pueda asistir a dichas dependencias municipales.

Las personas interesadas en realizar su aportación a esta colecta tendrán disponible las franjas horarias de diez de la mañana a dos de la tarde, por un lado, y de cinco de la tarde a nueve de la noche, por otro.

Las personas interesadas en donar plasma deben llamar a los teléfonos 951034120 ó 951034121, solo por la mañana (de nueve a dos), para comunicarlo. Para donaciones de sangre no es necesario comunicarlo previamente y basta con acudir en el horario indicado.

Como es lógico, se habilitará un punto con gel desinfectante y se activará el habitual protocolo de medidas de seguridad y protección en todas las zonas del servicio de donaciones, de acuerdo a la normativa actualmente vigente y a las recomendaciones en vigor tras los repuntes de casos de coronavirus y gripe.

Asimismo, los donantes deben tener en cuenta una serie de medidas antes de participar en la donación. Entre ellas, cabe destacar la ausencia de fiebre en los últimos 14 días o no haber tenido contacto con familiares o amistades que se hayan diagnosticado como casos positivos por coronavirus. Tampoco se debe haber donado sangre más de tres veces en los últimos doce meses, si se es mujer, o cuatro veces si se es hombre.

Alhaurín de la Torre sigue siendo una de las sedes más recurrentes que alberga jornadas de donación de sangre. En las últimas fechas se ha multiplicado de forma considerable la organización de este tipo de iniciativas que han contado un respaldo masivo por parte de los vecinos del municipio. Nos encontramos, además, en un momento complicado, ya que las reservas escasean en las últimas semanas.

Es por ello por lo que el Centro de Transfusión reclama máxima difusión de esta convocatoria para Alhaurín de la Torre y, particularmente, que todos los y las donantes de la localidad hagan su generosa aportación durante la colecta.

Además de la campaña itinerante por los municipios, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, situado junto al Hospital Civil, en la avenida del Doctor Gálvez Ginachero, está abierto de lunes a sábados de 9 a 14 horas y los lunes también por la tarde de 16 a 21 horas para donar en cualquier momento.

Más info en: http://www.donantesmalaga.org/

Más noticias: www.alhaurindelatorre.es y www.torrevisiontelevision.es