Gran éxito de una nueva edición del torneo de ‘breakdance’ Los Reyes de la Torre, que ha acogido a numeroso público para disfrutar de las espectaculares batallas de 3 vs 3. Ha organizado la asociación Círculo Breaking con la colaboración del Ayuntamiento

La competición Los Reyes de la Torre, organizada por la asociación Círculo Breaking y el Ayuntamiento, ha reunido a los mejores bailarines de ‘breakdance’ en la Casa de la Juventud, donde han demostrado su talento en una cita que repartía premios valorados en cerca de 2.000 euros.

Se trata de una iniciativa que ha enfrentado en batallas de grupos de tres contra tres a experimentados practicantes de esta modalidad de baile urbano, considerada también una disciplina olímpica desde los últimos Juegos de París de 2024.

El evento ha contado con la presencia de la concejala de Juventud, Iraya Villalba; y los representantes de la asociación El Círculo Breaking, así como de tres jueces de renombre en el mundo del ‘breaking’: Kastet, Yung y Amado, encargados de decidir los ganadores de esta edición.

Los presentadores han sido Dimas y Aliaslord, ambos de la asociación El Círculo Breaking en una jornada cargada de energía y de música seleccionada por DJ Rafaka y Akawave.

La edil delegada de Juventud, Iraya Villalba, se refirió a Los Reyes de la Torre como un “evento estrella del break” y destacó que desde su área “estábamos locos por traerlo de nuevo”.