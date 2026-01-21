El titular del Área, José Manuel de Molina, ha convocado una reunión en el Centro Cultural Vicente Aleixandre para exponer los objetivos de esta refundación a las personas interesadas

La Concejalía de Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que dirige José Manuel de Molina, tiene previsto reactivar a partir del mes de febrero el extinto grupo de participación creado hace unos años en torno al Centro de Estudios Locales y Provinciales e Investigación Julián Sesmero Ruiz. Para ello, hoy ha celebrado en la Biblioteca Pública Municipal una reunión preliminar entre un grupo de personas interesadas que ya formaron parte del colectivo en su momento y algunos nuevos que han decidido integrarse.

Con idea de llegar a un público aún más amplio, el titular del Área ha convocado un segundo encuentro para mañana jueves, 22 de enero, a las 17:00 horas, en el Centro Cultural Vicente Aleixandre, donde expondrá punto por punto los objetivos que este “grupo de amigos”, como se le conocía popularmente, desea reanudar.

La finalidad principal será la de compartir debates y datos sobre Historia, Arte, Periodismo y Cultura en General, además de proponer temas, ofrecer información, dialogar siempre desde el respeto y promover actividades, como acudir a espectáculos teatrales, visita a exposiciones y excursiones en colaboración con el Área de Cultura o bien organizadas por este mismo colectivo, según los contactos o experiencias que los miembros del grupo puedan aportar.

En principio y siempre dentro del número final de participantes, se pretende organizar dos encuentros semanales en días y horas diferentes, pero con los mismos contenidos, para mejorar el cauce de Hoy hemos hablado de tener dos grupos o mejor dicho, dos encuentros, en horas y días diferentes, pero con los mismos contenidos para facilitar su fluidez y ordenar las intervenciones. La propuesta del concejal es la siguiente: miércoles a las once de la mañana y jueves a las cinco de la tarde, en el propio Centro Cultural.