El nuevo pliego de condiciones abre la puerta a un aumento de la altura para redistribuir los metros construidos y atraer más inversores tras quedar desiertos los dos concursos convocados anteriormente. El número total de viviendas protegidas podría rondar las 50

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha publicado el concurso para la enajenación de una parcela para la edificación de viviendas protegidas en la barriada de Torrealquería, una licitación que introduce una importante novedad respecto a la que se publicó el pasado verano y que quedó finalmente desierta.

En concreto, y tal como anunciara el alcalde, Joaquín Villanova, hace solo unos días, se ha modificado el pliego de condiciones para permitir un aumento de la altura a baja + 3 y dar lugar a una”edificación más compacta”. Aunque no se incrementa la edificabilidad total, la posibilidad de añadir una cuarta altura permite, en la práctica, redistribuir los metros construidos, lo que podría traducirse en un mayor número de viviendas en función del diseño final del proyecto.

El objetivo es atraer a más inversores y sacar adelante definitivamente el proyecto. Cabe recordar que el Ayuntamiento licitó primero un concurso para la transmisión onerosa de esta parcela para la construcción de viviendas protegidas en régimen de alquiler, el cual quedó desierto. Posteriormente, el pliego se modificó para enajenar dicha parcela y para destinar las viviendas tanto a venta como a alquiler. En este caso, pese a que se presentó una oferta, la mesa de contratación finalmente la excluyó porque incumplía las condiciones publicadas.

El terreno en cuestión cuenta con una superficie de 2.109,83 metros cuadrados y 3.797,69 metros cuadrados de techo, y se valoró según los precios del mercado en 592.966 euros. Aumentado la altura se pretende que los costes sean “asequibles y asumibles”, indicó el alcalde, debido a los elevados precios en el sector de la construcción.

Esta modificación también podría afectar al número total de viviendas, que podría oscilar entre las 40 y las 50, si bien la cifra final dependerá de la propuesta arquitectónica final. En cualquier caso, estarán sujetas al régimen público recogido en el Decreto 91/2020 de 30 de junio por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de Andalucía 2020-2030 (Plan Vive 20-30). Podrán ser viviendas protegidas de régimen general y/o especial.

A la hora de adjudicar el contrato se valorará especialmente, además de la oferta económica, el menor precio de venta de cada vivienda, el número total de viviendas y su consideración como de régimen especial o general y el número de las mismas que se destine a alquiler. También se puntuará la propuesta arquitectónica desde el punto de vista urbanístico, habitacional, social y comunitario.

El periodo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 24 de febrero. Una vez resuelto, el adjudicatario deberá presentar los correspondientes estudio de detalle, proyecto básico y proyecto de ejecución en un plazo máximo de siete meses. El plazo máximo de ejecución de las obras es de 18 meses desde la concesión de la licencia municipal.

En la propia memoria justificativa del contrato se alude al mismo como “una acción decidida” del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para “atender la demanda de los sectores de la población con menor poder adquisitivo o mayores necesidades” como consecuencia de diversos factores como “el encarecimiento del suelo, la falta de actividad edificatoria y el aumento del precio del alquiler”.