Carmen Crespo solicita una reunión al secretario general de Agricultura para pedir el retraso

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha informado del envío de una carta al secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Miranda, para expresar la preocupación de la Consejería por la entrada en vigor del cuaderno digital de explotación agrícola y para solicitar su aplazamiento.

La consejera ha señalado que “la entrada en vigor progresiva del cuaderno digital agrario aprobado por el Ministerio es insuficiente”. Según ha explicado, “la mayor parte de los agricultores van a solicitar ecorregímenes y todos los que superen una cierta superficie, por ejemplo 5 hectáreas en el caso del regadío, están obligados a acceder al cuaderno e ir actualizándolo desde el próximo 1 de septiembre”.

Carmen Crespo ha insistido en que “su entrada en vigor se debe retrasar para que los productores agrícolas puedan disponer de un tiempo mínimo para comprobar, en funcionamiento real, la aplicación informática”. Y es que, como ha lamentado Vera, “ésta sólo estará disponible desde el 1 de julio, con dos meses de antelación que, además, coinciden con período vacacional”. A su juicio, “no es tiempo suficiente para que agricultores y asesores técnicos puedan familiarizarse lo suficiente con su utilización”.

La consejera de Agricultura ha recordado que el 1 de enero de 2024 ya estará plenamente en funcionamiento el cuaderno digital de explotación agrícola, “con el consiguiente esfuerzo de asesoramiento por parte de unos técnicos que, según nos traslada el sector, a día de hoy no están disponibles”.

Por otra parte, Carmen Crespo le recuerda a Fernando Miranda en la misiva que “la Comisión Europea no establece la obligatoriedad del cuaderno digital hasta el 1 de enero de 2026, por lo que no se entiende que, en un momento de crisis del sector motivado por los efectos de la guerra en Ucrania, los elevados costes de producción o la sequía, el Gobierno de España no espere a entonces para que sea preceptivo para los agricultores”. Para la consejera, “necesitamos una transición que sea ordenada y progresiva para que permita al sector una adaptación a las nuevas exigencias comunitarias”.

Por otra parte, en cuanto a las repercusiones de este retraso sobre las diferentes ayudas de la Política Agraria Común (PAC), como los ecorregímenes y ayudas asociadas, Carmen Crespo entiende que “siempre es posible buscar soluciones que permitan su adaptación sin que ello suponga afectación alguna a su diseño ni a las primas”.

Finalmente, y con la intención de analizar estas cuestiones y poder profundizar en la repercusión y adaptaciones necesarias del aplazamiento de la entrada en vigor del cuaderno digital de explotación agrícola, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha informado de la solicitud de una reunión al secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España.