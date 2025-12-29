El alcalde recalca el buen funcionamiento de la nueva salida directa a la A-7, valora la reciente reunión con la consejera de Fomento y apuesta por soluciones para mejorar el transporte público. “No renunciamos ni al Vial Distribuidor ni a la llegada del Metro”, afirma

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha asegurado que Alhaurín de la Torre ha experimentado un “salto de calidad” en materia de movilidad en este año que termina, con proyectos que han sido “muy beneficiosos”, ha dicho, en referencia tanto al transporte privado como al transporte público.

Villanova, no obstante, ha aclarado que “somos ambiciosos” y que el Ayuntamiento seguirá trabajando para avanzar en nuevas soluciones a corto, medio y largo plazo, entre las que ha citado el próximo desdoblamiento de la A-404 que ejecutará la Junta de Andalucía, el llamado Vial Distribuidor y la llegada del Metro de Málaga.

En este sentido, ha valorado la reciente visita a Alhaurín de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, junto a otros algos cargos de los departamentos de dicha Consejería, que sirvió para hablar de estos proyectos y de otras medidas para beneficio de la población local.

En dicho encuentro se trató el contrato de las obras para el desdoblamiento de la A-404 entre la rotonda del Encuentro y la salida a la autovía con una nueva plataforma Bus-VAO (para transporte público y vehículos con al menos dos ocupantes), el cual se adjudicará próximamente. Sobre esta actuación, el alcalde se ha mostrado confiado en que el grueso de las obras puedan acabar “en un año y medio”, pese a que el pliego establece un plazo de ejecución de 36 meses.

Además, ha destacado que el funcionamiento del nuevo enlace de Alhaurín de la Torre con la A-7, que abrió al tráfico hace algo más de un mes, “ha sido muy bueno”, y ha destacado el esfuerzo económico realizado por el Ayuntamiento y la Diputación, con más de dos millones de euros invertidos en el nuevo vial entre el norte de la avenida de Santa Clara y la carretera de Churriana y la posterior glorieta en ese punto para facilitar el giro hacia la salida a la autovía.

“Esperábamos que lo utilizaran aproximadamente el 40% de los conductores de Alhaurín de la Torre pero han sido todavía más lo que lo usan como alternativa”, ha precisado el primer edil, que ha añadido que esta solución ha servido para descongestionar las salidas y minimizar notablemente las retenciones y atascos en la conexión con la Hiperronda. El regidor ha felicitado al equipo de la Concejalía de Movilidad y Seguridad Ciudadana que dirige Francisco José Sánchez.

“Pero no vamos a conformarnos con eso”, ha aseverado el alcalde, que se muestra confiado en que en el futuro el municipio pueda contar con una conexión con el Metro de Málaga, ya sea a través del Aeropuerto o de Churriana, si bien ha aclarado que este es un proyecto a estudiar y “de larga ejecución”. Por este motivo, ha señalado que la apuesta a corto plazo debe ser potenciar el transporte público con más y mejores conexiones por autobús, hasta alcanzar una frecuencia para que “cada 15 o 20 minutos tengamos un enlace con Málaga (capital)”.

En este sentido, ha recordado que la citada plataforma Bus-VAO de la A-404 mejorará los tiempos y que la Junta trabaja ahora en el concurso público para actualizar las concesiones de las líneas de transporte público del área metropolitana, incluido Alhaurín de la Torre, las cuales llevaban muchos años ya caducadas.

“La movilidad es muy importante y es algo que nos estamos tomando muy en serio”, ha indicado. Villanova avanza que es necesario “seguir trabajando” también para mejorar las conexiones con la Universidad y con la Costa, así como estudiar una línea circular para unir Alhaurín y las barriadas: “Haremos una inversión de 1,5 millones de euros en tres años porque no podemos depender al cien por cien del vehículo privado. La sostenibilidad de la movilidad pasa por el transporte público”.

Sin embargo, ha incidido en que es necesario no olvidar el proyecto del Vial Distribuidor, que ha calificado de “imprescindible” para el desarrollo de Alhaurín de la Torre y del plan de la Ciudad Aeroportuaria. “Es la obra que más necesitamos porque acabaría definitivamente con los atascos no solo para salir, sino para entrar en Málaga”, ha dicho.

Villanova ha calificado el Vial Distribuidor como “la futura autovía de Alhaurín de la Torre”, ya que uniría el municipio con los polígonos, la Universidad, el PTA y los grandes centros de producción de Málaga, y ha enfatizado que “no vamos a parar de luchar para conseguirlo”.