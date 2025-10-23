Valencia, octubre de 2025 — La agencia valenciana eXprimeNet cumple 20 años de

trayectoria en el ámbito del marketing digital. Fundada en 2004, ha sido testigo directo de

las principales transformaciones tecnológicas que han marcado la evolución de Internet y de la comunicación online, manteniendo desde sus inicios una misma premisa: comprender el entorno digital antes que seguirlo.

Dos décadas de evolución digital

Desde su creación, eXprimeNet ha centrado su actividad en el desarrollo de estrategias

basadas en datos y análisis, priorizando la independencia digital de las empresas. En un

contexto caracterizado por la rápida aparición de nuevas plataformas y herramientas, la

agencia ha optado por un enfoque técnico que busca la estabilidad y el control frente a la

dependencia de terceros.

“Haz crecer tu negocio sobre un entorno controlable, no sobre un canal que no depende de

ti”, señalan desde la compañía, en referencia a su modelo de trabajo enfocado en

estructuras sostenibles.

De los buscadores a la inteligencia artificial

Durante estas dos décadas, eXprimeNet ha participado en la transición del marketing digital desde sus primeras fases, centradas en el SEO y la publicidad online, hasta la actual etapa marcada por la inteligencia artificial y la automatización avanzada.

Sus responsables explican que el criterio técnico ha sido la constante que ha guiado cada

adaptación: “Cuando un proyecto es bueno, fluye. No hay que inflarlo ni disfrazarlo. Si hay

que forzarlo, probablemente no funciona”.

Este enfoque se traduce en una evaluación continua de los resultados, priorizando el

impacto real frente a métricas superficiales.

La IA como herramienta de análisis

La llegada de la inteligencia artificial ha supuesto un nuevo punto de inflexión en la actividad de la agencia. Según eXprimeNet, la IA no reemplaza el criterio humano, sino que amplía su capacidad de análisis. En su metodología actual, esta tecnología se utiliza en áreas como la automatización publicitaria, la optimización de contenidos o la predicción del

comportamiento digital.

“La IA no sustituye criterio, lo amplifica”, resumen desde la empresa, que considera esta

integración una evolución natural dentro de su filosofía de trabajo.

Un modelo basado en la independencia

A diferencia de otras firmas del sector, eXprimeNet mantiene una estructura independiente,

sin pertenecer a grupos de inversión ni alianzas comerciales. Esta autonomía, aseguran, les

permite aplicar estrategias más flexibles y adaptadas a cada cliente.

“Creemos en decidir cuándo aplicar una tendencia, no en seguirla”, explican como parte de

su visión de trabajo.

Dos décadas con la misma esencia

En su vigésimo aniversario, eXprimeNet mantiene la misma línea de pensamiento con la

que inició su actividad: considerar Internet una herramienta libre y en constante

transformación. “Nuestro trabajo no es perseguir modas, sino anticipar qué quedará cuando pasen”, afirman.

A lo largo de su trayectoria, la agencia ha apostado por la formación técnica, la observación

de tendencias y la aplicación práctica de la tecnología como medios para garantizar una

evolución sostenible en el entorno digital.

Sobre eXprimeNet

eXprimeNet es una agencia de marketing digital con sede en Valencia, fundada en 2004. Su

actividad se centra en la estrategia, el desarrollo web, la gestión de campañas PPC, la

captación internacional y la integración de inteligencia artificial aplicada al marketing. Su

enfoque combina análisis técnico, visión de negocio y un modelo consultivo orientado al

rendimiento y la autonomía de cada cliente.