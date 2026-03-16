Como es habitual cada año, la formación participará en la Misa de la Cena del Señor que se celebrará en la Parroquia de San Sebastián.

La Coral Santa Cecilia se sumará este próximo Jueves Santo a la celebración de los Santos Oficios en la Iglesia Parroquial de San Sebastián. Su intervención tiene como fin acompañar musicalmente la Misa de la Cena del Señor, una de las funciones más significativas de la Semana Santa en nuestro municipio.

Siguiendo la tradición de años anteriores, la coral ha preparado una selección de piezas sacras destinadas a integrarse en los distintos momentos de la liturgia, desde la institución de la Eucaristía hasta el traslado del Santísimo al Monumento.

Para esta ocasión, se han escogido obras de autores como Dubois, Händel, Ocón y Frisina, buscando que la música invite al recogimiento y la oración propios de esta jornada de Jueves Santo.

La Coral Santa Cecilia invita a toda la comunidad de Alhaurín de la Torre a participar en los actos litúrgicos programados por la parroquia, de los cuales la formación se siente honrada de formar parte un año más.

Detalles de la celebración: