El informe mensual del área revela un total de 387 avisos atendidos el mes pasado. La mayor parte, 324 en total, se solucionaron con brevedad. La aplicación Línea Verde volvió a ser uno de los principales canales de comunicación con la ciudadanía

El Área de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha gestionado durante el mes de febrero un total de 387 incidencias relacionadas con el mantenimiento y la mejora de espacios públicos del municipio. De ellas, 324 fueron resueltas de forma prácticamente inmediata, lo que supone un 83,72% del total, reflejando la capacidad de respuesta del servicio ante los avisos recibidos.

Una parte importante de estas incidencias se ha comunicado a través de la aplicación Línea Verde, desde la que se han gestionado 129 avisos, lo que equivale a una media de 4,61 incidencias diarias.

Además, 164 incidencias se han tramitado por otros canales de comunicación, como avisos telefónicos a las oficinas de Servicios Operativos, registros municipales, comunicaciones realizadas por particulares, centros sociales o presidentes de barriadas y urbanizaciones, así como mediante notas interiores procedentes de otras áreas municipales.

Por otro lado, el servicio de diagnóstico del área ha puesto en marcha 39 actuaciones, orientadas a evaluar y planificar intervenciones en diferentes puntos del término municipal. En cuanto al trabajo desarrollado sobre el terreno, se han llevado a cabo 12 actuaciones específicas en distintas barriadas, dirigidas a mejorar el estado de infraestructuras y espacios públicos.

Finalmente, el departamento de eventos ha participado en 43 intervenciones, colaborando en la preparación y desarrollo de actividades organizadas en el municipio.

Este balance mensual pone de relieve la intensa labor que realiza el Área de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez para atender las necesidades de mantenimiento, seguridad y mejora de los espacios públicos de Alhaurín de la Torre.