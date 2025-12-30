El Ayuntamiento hace balance de las actividades en 2025, que han movilizado a más de 25.000 personas sumando la agenda del Centro Cultural, la Biblioteca, el MAE y La Platea. El concejal Manuel López resalta que la apuesta irá “todavía a más” con la apertura del Teatro

La Concejalía de Cultura, Biblioteca, Museo Andaluz de la Educación y La Platea del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha hecho balance de las actividades realizadas a lo largo del presente 2025, un año que el propio edil delegado, Manuel López, ha calificado de “histórico”, con la movilización de más de 25.000 personas entre los diferentes espacios.

El concejal ha asegurado que estas cifras demuestran la “enorme importancia” de la cultura en Alhaurín y la “clara y creciente apuesta” del Consistorio, que irá “todavía a más” en 2026, con la previsible apertura del nuevo Teatro, “un proyecto en el que hemos puesto mucha ilusión”, ha dicho Manuel López, y que marcará “un antes y un después” en este ámbito en el municipio.

Los diferentes departamentos del área han informado de los principales eventos y del número aproximado de usuarios y de público que han acogido estos actos.

CENTRO CULTURAL ‘VICENTE ALEIXANDRE’

Por un lado, el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ ha cifrado en un total de 11.906 espectadores los que han acudido a las 85 citas que se han celebrado a lo largo de 2025. Destacan especialmente los meses de mayo (1.914 espectadores), noviembre (1.526), diciembre (1.488) y octubre (1.288), si bien la actividad se ha mantenido a lo largo de la práctica totalidad del año a excepción de agosto.

Entre los principales ciclos e iniciativas cabe destacar el Ciclo de Teatro Infantil, que este año sumó su edición número 19; la II Muestra de Teatro Amateur; el ya tradicional también Ciclo de Teatro de Noviembre o la primera edición del llamado Ciclo ‘Jazz en el Aleixandre’, así como numerosos conciertos y espectáculos de varios géneros y pensados para atraer a todo tipo de público.

MUSEO ANDALUZ DE EDUCACIÓN

Por otro lado, el MAE ha recibido más de 8.250 visitas que consolidan este espacio como un referente museístico en Málaga y en Andalucía. A lo largo del año se han organizado 122 visitas de colegios e institutos que han sumado 6.300 alumnos y alumnas en total. Además, se han realizado 17 talleres científicos para 600 personas en total y 5 campamentos con 120 inscritos/as. Las 13 charlas o conferencias organizadas en el seno del MAE han movilizado a 1.560 personas.

BIBLIOTECA ‘ANTONIO GARRIDO MORAGA’

La Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ ha acogido a lo largo del año 51 actividades, una treintena de ellas organizadas por la propia Biblioteca y que ha sumado en total la presencia de 2.078 personas.

A dichos actos, entre los que se encuentran presentaciones de libros, talleres, charlas literarias y encuentros con autores, hay que añadir el tradicional programa de los Clubes de Lectura, con una media de 30 sesiones mensuales y 270 al año.

En 2025 se han atendido 38.000 préstamos y se han registrado 900 usuarios/as más del servicio, lo que hace un total de 17.233. La afluencia mensual de usuarios es todavía mayor: unos 20.000, incluyendo los que hacen uso de préstamos, sala de estudios, salas multimedias o las actividades de extensión de la Biblioteca. Ha sido además el año en el que el centro ha recibido el Premio de Fomento de la Lectura otorgado por la AEA (Asociación de Editores de Andalucía).

LA PLATEA

La Platea, el centro cultural y de ocio de Retamar dependiente de la Concejalía, ha mantenido su intensa actividad de encuentros y charlas a cargo del periodista de RTVE Moisés Rodríguez. Por allí han pasado: Enrique del Pozo (artista, presentador y director de documentales); Miguel Rellán (actor y escritor); Almudena Cid (ex gimnasta olímpica, actriz y escritora); Óscar Martínez (actor, dramaturgo y director de escena); y Ángel Custodio (escritor).

La Platea ha acogido también la ya cuarta edición de Literalh, el gran encuentro con los más importantes escritores en español, que en esta ocasión contó con la participación de Juan Manuel de Prada, Julia Navarro y Blue Jeans, consolidando a Alhaurín de la Torre como un espacio de impulso a la creación literaria y al encuentro entre autores y público.

La vertiente formativa del centro se articula a través de los talleres de artes escénicas, que se desarrollan durante toda la temporada en disciplinas como danza jazz, teatro, teatro musical y flamenco. A todo ello hay que sumar las diferentes exposiciones artísticas albergadas por parte de Asfoalh (Asociación Fotográfica de Alhaurín de la Torre), la Agrupación de Acuarelistas de Málaga y otros autores/as.