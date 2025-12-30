Los últimos 5 años han estado repletos de retos para el desarrollo de los pequeños municipios en nuestro país. Desde la pandemia del coronavirus y el nacimiento de una nueva burbuja inmobiliaria, hasta el impacto del conflicto bélico en la región, el presupuesto nacional sería cada vez más limitado para hacer frente a las necesidades de la población.

Como respuesta, la mayoría de los gobiernos locales habría optado por incentivar la implementación de herramientas novedosas que agilicen la gestión y disminuyan costos.

Tecnología en el desarrollo de nuevas ciudades

Con el nacimiento de las ciudades inteligentes, la tecnología dejó de ser un complemento en materia de urbanismo, para convertirse en un estándar. Se trata de un reto atractivo tanto para políticos como para empresas, ya que la implementación de nuevas tecnologías permite incrementar la productividad, disminuir el malgasto de recursos e incluso revalorizar propiedades.

Dispositivos como cámaras de seguridad equipadas con inteligencia artificial en las principales calles del municipio, control de acceso para edificios gubernamentales o de vivienda, e incluso sensores climáticos para detectar anomalías ambientales, son solo algunos ejemplos de cómo la innovación está acelerando el desarrollo del país.

¿Cómo impactan la gestión?

Son muchas las tecnologías capaces de cambiar la forma en la que se gestionan los servicios en los principales municipios del país, sin embargo, es posible agruparlas de acuerdo al beneficio que estas pueden generar:

Censos efectivos

Al digitalizar los principales sistemas de gestión de servicios, los gobiernos y empresas distribuidoras son capaces de crear censos mucho más precisos sobre las necesidades de la población, incluyendo aquellas regiones con menor acceso a servicios básicos como electricidad o agua potable. Del mismo modo, permite crear canales más efectivos para la contratación y pago de los mismos.

Control de tráfico

De la mano de cámaras de tránsito inteligentes, sistemas de medición y sensores, los gobiernos locales son capaces de controlar el tráfico de forma más eficiente, disminuyendo efectivamente el número de accidentes y las infracciones. Al analizar la densidad de vehículos en las horas pico, las autoridades de control también pueden modificar la velocidad de los semáforos y sugerir rutas alternativas para disminuir los atascos.

Interconexión

El uso de dispositivos y sistemas interconectados hace que los municipios cuenten con herramientas adicionales para crear experiencias sin costuras para los ciudadanos. Desde el pago del aparcamiento a través del móvil, hasta la solicitud de citas para trámites de forma remota, son algunas de las formas mediante las cuales los dispositivos interconectados impactan positivamente en el desarrollo de los servicios.

Nuevos canales de comunicación e información

Algunas de las principales ciudades del mundo ya conectan a las autoridades directamente con los ciudadanos mediante aplicaciones móviles, creando nuevos canales para la distribución de información relevante, incluyendo recomendaciones en caso de accidentes de tránsito que bloqueen alguna vía, alertas de seguridad sobre inclemencias climáticas, e incluso medidas de respuesta contra catástrofes.

Mejores prácticas

La implementación de estas tecnologías no es un proceso que deba tomarse a la ligera, ya que el más pequeño error en materia de gestión y servicios puede tener un gran impacto en la vida de los ciudadanos. Por este motivo, los gobiernos locales deben tener en cuenta algunas prácticas:

Invertir en herramientas de calidad, evitando la compra de dispositivos “baratos” solo para ahorrar costos.

Contratar personal especializado para la instalación y configuración de los mismos.

Instalar suficientes dispositivos en áreas críticas para evitar “puntos ciegos”.

Educar a la población y empleados públicos sobre el uso adecuado de estas herramientas.

Estudiar y modificar la legislación de forma pertinente para asegurar que se respetan los derechos de la población.

La integración de nuevas tecnologías en el desarrollo urbano de los municipios no debe verse como algo opcional, sino como un paso esencial en la modernización del país. Aunque complejo, este proceso puede brindar un sinfín de herramientas para mejorar la calidad de vida y sortear las dificultades socioeconómicas que enfrenta la región.