Se ha desarrollado una actividad formativa dentro de ‘Aulas Climáticas’, talleres que se llevan a cabo para formar a personal municipal en materia de sostenibilidad

Cristóbal Ortega subraya que la institución provincial ya aprobó ‘Adapta Málaga’, un plan de adaptación de toda la provincia, que puede ser un referente para los pueblos

La Diputación de Málaga, a través de su programa de cambio climático ‘Málaga Viva’ y en colaboración con el Colegio de Ambientalistas de Andalucía (Coamba), ha impartido un taller por internet sobre Planes Municipales de Cambio Climático (PMCC). Esta formación, a la que han asistido 67 personas, forma parte de las ‘Aulas Climáticas’ que celebra la Diputación con materias que giran en torno al cambio climático.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, ha explicado que estos planes son de competencia municipal y, además, obligatorios para todos los municipios menores de 50.000 habitantes. “Por esta razón -ha añadido-, hemos entendido relevante realizar este seminario web en el que el ponente ha sido Jorge Quesada, a quien la Junta de Andalucía ha licitado la realización de los PMCC de 95 municipios de la provincia”.

Dentro de los objetivos de estos planes municipales se encuentran la mitigación del cambio climático, la adaptación al mismo, el ahorro y la eficiencia energética, además del incremento de energías renovables. Para conseguirlos se trabajará en áreas estratégicas como los edificios, la movilidad, energía, recursos hídricos y prevención de inundaciones, ordenación del territorio, agricultura, ganadería, acuicultura, pesca y silvicultura, biodiversidad, salud y turismo.

“Se trata de un plan transversal –ha indicado Ortega- en el que están implicadas todas las administraciones locales, en este caso los ayuntamientos. Nosotros ya presentamos en marzo de 2023 el plan ‘Adapta Málaga’, Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Provincia de Málaga, que estamos seguros podrá ser útil a la hora de realizar los planes municipales”.

Las ‘Aulas Climáticas’ de ‘Málaga Viva’ son talleres en formato digital en materia de sostenibilidad que sirven para formar a personal municipal, tanto político como técnico. Hasta ahora, han tenido lugar seminarios web sobre economía circular, ciclo integral del agua, movilidad urbana sostenible o aplicación de soluciones basadas en la naturaleza (SbN), entre otros.