El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible, Cristóbal Ortega, subraya que “se trata de un proyecto que busca ofrecer a vista de pájaro la belleza de nuestros pueblos y paisajes”

La Diputació n de M álaga ha puesto a disposición de la ciudadanía ‘Málaga 360º’ , el visor aéreo recogido en la web La Provincia (https://www.malaga.es/es/laprovincia/) . Esta página, cuya implementación ha sido posible gracias al apoyo del Departamento de Nuevas Tecnologías y Modernización Turística de Turismo y Planificación Costa del Sol, permite observar desde el aire y con fotografías de 360 grados, los 103 municipios que conforman la provincia de Málaga.

El vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha explicado que “se trata de un proyecto que busca ofrecer a vista de pájaro la belleza de nuestros pueblos y paisajes”. De esta forma, ‘Málaga 360º’ ofrece al usuario la posibilidad de dirigirse directamente a una de las nueve comarcas malagueñas con un desplegable con todos los municipios que la integran una vez que se elije una. Tras clicar en un municipio, se accede a la imagen aérea en 360º del mismo y parte de su término municipal. Además, la experiencia se completa con puntos de interés de las localidades.

“Ni que decir tiene que muchos municipios tienen muchísimos más recursos (patrimoniales, naturales, etc) que no se muestran aquí, pero que se recogen en www.malaga.es/laprovincia ”, ha precisado Ortega.

Una vez que se esté visitando virtualmente un municipio, se ofrece la posibilidad de desplazarse a los pueblos de alrededor para continuar conociendo esa comarca de Málaga.