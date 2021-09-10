Se recomienda cerrar puertas y ventanas para impedir posibles entradas de humo y evitar movimientos de circulación.

La dirección operativa del Plan Infoca ha solicitado el confinamiento de la población en los municipios de Genalguacil y Jubrique a causa del incendio que desde el pasado miércoles afecta a Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga.

La dirección del Plan ha contactado con los responsables de los respectivos municipios y ha decidido, por motivos de seguridad, solicitar a la población de Genalguacil y Jubrique que permanezcan confinados. De este modo, se pide que se mantengan cerradas puertas y ventanas para impedir posibles entradas de humo en las viviendas y evitar movimientos de circulación.

El motivo de esta actuación es favorecer la seguridad en la zona así como la actuación de los propio operativos. Para llevar a cabo esta medida se ha estado en estrecha coordinación con los responsables municipales de las localidades afectadas que han sido informados en todo momento de las actuaciones y las medidas oportunas para llevarlas a cabo.