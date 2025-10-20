Es una nueva cita dentro del ciclo de charlas del centro y será a las 18.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo. La protagonista conversará con el periodista Moisés Rodríguez sobre su carrera, sobre el papel del deporte en su vida y sobre sus otras facetas

El próximo 25 de octubre continúa el ciclo de charlas de La Platea con la ex gimnasta, actriz y escritora, Almudena Cid. Una vez más, la charla está organizada por Eme de Mar Cultura y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Almudena Cid charlará con el periodista y presentador del Canal 24 Horas de TVE Moisés Rodríguez. La protagonista, reconocida por su brillante carrera como gimnasta rítmica (única en el mundo en haber competido en cuatro finales olímpicas), ha desarrollado en los últimos años una destacada faceta como actriz y autora. En su charla, compartirá reflexiones sobre su evolución personal y profesional, el papel del deporte en su vida y cómo ha transformado su disciplina y creatividad en nuevas formas de expresión.

El Centro Cultural La Platea se ha consolidado como un espacio de diálogo y aprendizaje, combinando cultura, inspiración y cercanía con el público. Desde el Área de Cultura esperan la asistencia de numerosos vecinos, siguiendo la línea de las anteriores citas, que han contado con una excelente acogida por parte de los vecinos del municipio y también de visitantes. La entrada al evento será gratuita hasta completar aforo y al finalizar la charla habrá un vino español, cortesía de Grupo Piérola.