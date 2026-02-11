El evento, que organiza el Área de Juventud, está enfocado principalmente a los más pequeños y a las familias y comienza a las 11.30 horas. Habrá concurso de disfraces dividido por edades, actuaciones musicales, talleres y castillos hinchables

Alhaurín de la Torre se prepara para vivir una mañana llena de alegría, color y diversión con la celebración del Carnaval, que tendrá lugar este sábado 14 de febrero en el Parque de los Patos, a partir de las 11:30 horas.

La jornada contará con una completa programación pensada para todos los públicos. Las actividades infantiles serán las grandes protagonistas de la mañana, desarrollándose hasta las 14:00 horas gracias a la organización de los corresponsales juveniles. Castillos hinchables, talleres creativos, pintacaras y globoflexia llenarán el parque de ambiente festivo y familiar.

En cuanto a las actuaciones, a las 12:00 horas se podrá disfrutar de una exhibición de baile moderno, seguida a las 12:30 por la actuación de la escuela de baile ‘Baila con Dessi’, que amenizará el ambiente.

Uno de los momentos más esperados llegará con el concurso de disfraces. Las inscripciones se abrirán a las 12:00 horas y el concurso comenzará a las 13:00, con premios por categorías: infantil (0 a 5 años), juvenil (6 a 14 años) y adultos (a partir de 15 años).

Desde el Área de Juventud se anima a vecinos y visitantes a no perderse esta cita y a disfrutar de una mañana de Carnaval al aire libre, con propuestas para todas las edades y un ambiente pensado para compartir y celebrar en familia.