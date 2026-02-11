La Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto de Zonas de Transformación Social (ZTS), una norma que regula la atención educativa en centros docentes no universitarios situados en entornos desfavorecidos y que refuerza la estabilidad de las plantillas docentes en aquellos centros con mayor complejidad social.

La medida busca prevenir y compensar desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, geográficos o culturales, garantizando recursos adicionales y medidas organizativas específicas.

¿Para qué sirve el decreto?

El decreto establece un marco normativo para mejorar la atención educativa en centros ubicados en zonas desfavorecidas. Además, contempla medidas para alumnado que, por circunstancias personales, socioeconómicas o sanitarias, presenta dificultades de acceso y permanencia en el sistema educativo, independientemente de que el centro esté o no en una zona con necesidad de transformación social.

¿A qué centros educativos va destinado?

La norma incluye centros situados en zonas ERACIS, centros rurales, centros en instituciones penitenciarias y aquellos con más de un 15% de alumnado vulnerable.

Asimismo, crea una categoría específica para centros con alta movilidad de plantilla —más del 70%— y para centros de especial dificultad permanente, considerados como ZTS de especial dificultad.

¿Qué recursos incorpora al sistema?

El decreto suma 1.275 docentes adicionales y refuerza los recursos materiales, con una inversión anual de 70 millones de euros.

Estos recursos ya estaban presentes en las aulas durante el pasado curso y el actual, aunque hasta ahora no existía un decreto específico que garantizara su regulación. La norma consolida, además, la continuidad del cupo de 414 docentes extraordinarios que ya estaban asignados a estos centros.

¿Qué otras medidas contempla?

Entre las medidas organizativas destaca la flexibilidad en la gestión de espacios, tiempos y agrupamientos, permitiendo a los centros adoptar modelos alternativos para favorecer la permanencia del alumnado y su progresión académica.

También se prevé la reducción de ratios, con una disminución del número de alumnos por profesor en determinadas unidades escolares, así como una planificación adecuada de los servicios complementarios adaptados a las necesidades de estas zonas.

¿Qué incentivos se establecen para el profesorado?

El decreto introduce medidas destinadas a reducir la elevada rotación anual de docentes en estos centros, que en algunos casos supera el 70%.

Para fomentar la estabilidad, los docentes que permanezcan cuatro años en centros de especial dificultad recibirán ocho puntos adicionales en concursos de traslados, y tres puntos por cada año consecutivo posterior.

Asimismo, se contempla la posibilidad de nombramientos extraordinarios de directores por un año cuando no se cubra la plaza, y se habilita al director para proponer miembros del equipo directivo en comisión de servicio en centros con alta rotación de plantilla.

Además, se refuerza la oferta formativa especializada para docentes que trabajen con alumnado vulnerable.

¿Cuáles son los puntos de discrepancia con los sindicatos?

Según la Junta, el decreto ha recibido el respaldo general en la Mesa Sectorial y en el Consejo Escolar de Andalucía, salvo en un único aspecto: la posibilidad de nombrar miembros del equipo directivo en comisión de servicio en centros con rotación anual superior al 70%.

Desde la Administración se insiste en que esta medida no supone una restricción del derecho de movilidad del profesorado, ya que solo se activa en centros con alta rotación o de especial dificultad permanente.

El Decreto ZTS cuenta con dictamen favorable del Consejo Escolar de Andalucía y respaldo mayoritario de la comunidad educativa andaluza.