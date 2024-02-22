La gran cita de los juegos de mesa, las miniaturas y el ocio alternativo, que cumple su 12º edición, se desarrollará sábado (de 10.00 a 20.00 horas) y domingo (de 10.00 a 15.00), con entrada libre, torneos, demostraciones ‘stands’, ludoteca y zona infantil

Las jornadas de ocio alternativo Hispania Wargames regresan a Alhaurín de la Torre este fin de semana: los días 24 y 25 de febrero. El gran evento de los juegos de tablero, de estrategia, rol y miniaturas cumple su doudécima edición y, como es habitual, se desarrollará en el Polideportivo Cubierto Municipal de El Limón, con entrada libre y gratuita. Esta actividad está consolidada como una de las grandes citas del calendario nacional de su género.

La organización, a cargo del Club Landwher, con la colaboración del Área de Juventud y también de la Concejalía de Deportes, ha previsto un programa muy completo de actividades para todas las edades. Coincide además con el arranque de las vacaciones de Semana Blanca para los escolares. Habrá torneos de diferentes juegos, talleres, rol, exposiciones, maquetas, masterclass, miniaturas, modelismo y un largo etcétera.

Se trata de una de las principales ferias lúdicas del sector en España; de hecho es el evento relacionado con esta temática más grande de forma gratuita que se celebra en nuestro país y que atrae hasta el municipio a algunas de las más conocidas editoriales del gremio, que aprovechan la Hispania Wargames para presentar sus novedades con partidas de demostración.



El sábado 24 estarán desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde y el domingo 25 desde las diez hasta las tres. Ambos días permanecerán abiertas las puertas de El Limón para todos aquellos que quieran acercarse, con entrada libre y gratuita. Como en las ediciones anteriores, se habilitarán las instalaciones

para albergar las ludotecas, actividades paralelas y más de 40 ‘stands’ de las firmas venidas de diferentes lugares. Más información sobre el programa: https://www.facebook.com/hispaniawargames.

Más noticias: www.alhaurindelatorre.es y www.torrevisiontelevision.es