La Consejería de Fomento invierte 1,6 millones de euros en un estudio de los más de 10.500 kilómetros de red viaria autonómica

Rocío Díaz destaca que este contrato nos ofrecerá “criterios técnicos para invertir en los puntos de más siniestralidad de nuestras carreteras”

La Junta de Andalucía actualizará los tramos de concentración de accidentes existentes en la red autonómica de carretera para diseñar los nuevos planes de seguridad vial. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda invertirá 1,6 millones de euros (1.639.388 €) en un estudio que identificará los puntos con mayor siniestralidad de los 10.500 kilómetros de carreteras, lo que permitirá establecer una serie de criterios y medidas que mejoren la seguridad vial y la reducción del número de accidentes.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha indicado que estos nuevos planes de seguridad vial “nos dará criterios técnicos y objetivos para centrar la inversión en los puntos de mayor siniestralidad de nuestras carreteras”. “Unas buenas carreteras salvan vidas y tenemos que poner todo de nuestra parte, con estudios e inversiones, para reducir los accidentes”, ha subrayado la titular de Fomento.

Díaz ha añadido que este estudio se suma a otras inversiones históricas en carreteras, como “el plan extraordinario, dotado de 140 millones de euros, para renovar el firme de mil kilómetros de carreteras, o los 15 millones de euros para actuaciones prioritarias en seguridad vial”. “Unas inversiones históricas, adaptadas a la realidad actual y que nos proporcionará carreteras más modernas y seguras”.

La Consejería de Fomento elaborará con este contrato estudios para detectar posibles deficiencias en la Red de Carreteras de Andalucía (RCA), que posibilitarán planificar y programar actuaciones destinadas a reducir la accidentalidad y la gravedad de sus consecuencias, analizando las estadísticas y llevando a cabo acciones correctoras o preventivas en los tramos de carreteras que presentan mayor gravedad o índices por encima de la media.

Estos estudios comprenden, por un lado, un análisis en materia de seguridad vial, mediante el cual se evaluará y gestionará la seguridad de las infraestructuras viarias; se dará apoyo a la elaboración del plan anual de seguridad vial; se realizarán inspecciones periódicas de seguridad viaria en las carreteras incluidas en la Red Básica y en las vías de gran capacidad pertenecientes a la Red Intercomarcal y a la Red complementaria.

A través de estas inspecciones se identificarán los elementos de las carreteras que son susceptibles de mejora en los que se requiera una actuación de mantenimiento por motivos de seguridad. Cabe destacar que para la obtención de datos de accidentes se utilizarán los datos suministrados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En materia de desplazamientos e información de tráfico, se elaborarán y actualizarán los planes de aforo de tráfico anuales, así como un estudio de niveles de servicio de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía, caracterizando la demanda de la red y su grado de saturación; y la elaboración de informes sobre movilidad en la red autonómica.

Para la obtención de los datos de aforos y desplazamientos se utilizarán tecnología Big Data por medio de los sistemas de vehículo conectado y dispositivos móviles, que se sumará a los datos del sistema de aforos que ya dispone la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Fomento.

Por último, el contrato contempla auditorías de seguridad viaria en la fase previa a la puesta en servicio y en la fase inicial del servicio para las nuevas carreteras o la modificación sustancial de una existente de la Red Básica de Andalucía y en las vías de gran capacidad pertenecientes a la Red Intercomarcal y a la Red complementaria.

El plazo de ejecución de los trabajos será de treinta y seis meses, prorrogable por otros veinticuatro meses, hasta un plazo máximo de sesenta meses. El plazo para la presentación de ofertas a este contrato finaliza el próximo 16 de enero de 2026.