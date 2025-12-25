En la extinción del fuego han intervenido los bomberos de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre

Dos personas han fallecido en un incendio de vivienda registrado esta mañana en el municipio malagueño de Alhaurín El Grande, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Varios testigos dieron la voz de aviso al teléfono 1-1-2, a las 8:00 horas de esta mañana, para informar de un incendio en una casa de la calle San Rafael en el que había personas atrapadas.

La sala coordinadora alertó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, Policía Local y a los Bomberos del Consorcio Provincial, que desplazaron efectivos de los parques de Coín y Alhaurín de la Torre.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado al 1-1-2 que dos personas han fallecido en este suceso, sin que por el momento hayan trascendido más