La Consejería de Fomento ataja con estas obras el cuello de botella que sufre desde hace 15 años los vecinos de la comarca

La Junta de Andalucía ha adjudicado por casi 8,8 millones de euros el desdoble de la carretera desde la autovía A-7 a Alhaurín de la Torre con la construcción de dos carriles exclusivos para autobuses y vehículos de alta ocupación (BUS-VAO). La construcción de esta plataforma reservada, la tercera en la provincia de Málaga, supondrá una mejora de los tiempos en el transporte público, además de poner soluciones a la congestión de tráfico que sufren los vecinos de Alhaurín de la Torre y su entorno desde la inauguración de la Hiperronda en 2011.

Rocío Díaz ha remarcado que esta intervención, cofinanciada con fondos europeos del programa operativo Feder en Andalucía 2021-2027, atajan “el histórico cuello de botella que constriñe esta comarca desde hace 15 años”. “Hemos apostado por una solución sostenible de movilidad, con carriles que hacen que nuestro transporte público sea mucho más competitivo”, ha manifestado la titular de Fomento, que ha incidido en que, en estos años, se han invertido “más de 21 millones de euros en mejorar con carriles BUS-VAO las zonas más congestionadas de Málaga, como el acceso a Málaga Tech, el acceso a Málaga por la Universidad o ahora en el acceso a la A-7”.

Las obras supondrán la duplicación de la A-404 en un tramo de 2,2 kilómetros desde la conexión de la A-7 y la rotonda del Encuentro mediante la ampliación de la calzada con dos carriles (uno por sentido), que se destinarán para transporte público y vehículos con dos o más ocupación (BUS-VAO). La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado por 8.296.189 euros las obras a la UTE conformada por las empresas Rialsa Obras y Maygar, mientras que para la dirección facultativa de las obras se ha designado a la UTE Proasur Ingeniería Civil y AIMA Ingeniería, por un importe cercano al medio millón de euros (424.800).

La inauguración de la conexión con la A-7, en 2011, unido al crecimiento exponencial de Alhaurín de la Torre y de los municipios del entorno, hicieron que la carretera actual, compuesta únicamente por una calzada de siete kilómetros con un sólo carril por sentido, sufra numerosos atascos. De hecho, actualmente soporta 26.000 vehículos/día.

La duplicación de la calzada proyectada mantendrá una velocidad de 80 kilómetros por hora. La ampliación se realizará por el lado norte de la carretera, debido a la presencia en el lado sur de diversos arroyos y la existencia de acerados urbanos. Mientras, la calzada actual se utilizará como calzada derecha, aplicando un refuerzo de firme.

Las obras vendrán acompañadas del alumbrado de la carretera A-404 entre los puntos kilométricos 22+300 y 24+600, tanto de la calzada como de las zonas peatonales y de las dos glorietas existente al principio y al final del tramo.

La Consejería de Fomento completará con el desdoble de este tramo de la carretera de acceso a Alhaurín de la Torre el trabajo ya realizado esta misma legislatura, cuando finalizaron las obras de desdoblamiento del acceso a la Hiperronda (A-7) desde Alhaurín de la Torre, con una inversión de más de 1,2 millones de euros. Con esta obra, se culminó la duplicación de la calzada del vial de conexión desde la glorieta del enlace situado en el kilómetro 230 de la A-7 hasta el cruce con la A-7052 y A-404.