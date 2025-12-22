Rocío Díaz apunta que se están evaluando las 26 ofertas que se han presentado a la obra para su próxima adjudicación

La consejera destaca que, con estas obras, se atajará el cuello de botella que sufre desde hace 15 años el Valle del Guadalhorce

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para analizar con su alcalde, Joaquín Vilanova, la construcción del carril BUS-VAO que mejorará las comunicaciones del municipio y del Valle del Guadalhorce con una inversión de más de 10 millones de euros. Rocío Díaz ha apuntado que actualmente su equipo está evaluando las 26 ofertas presentadas para las obras del carril BUS-VAO de cara a su próxima adjudicación y posterior inicio.

Rocío Díaz ha reivindicado que el Gobierno de Juanma Moreno responde “con hechos y gestión” a una demanda histórica de los vecinos que circulan con sus vehículos por la carretera A-404. Así, ha señalado que, con estas obras “se acabará con el histórico cuello de botella que sufre el municipio desde hace 15 años”. “En la Junta trabajamos, gestionamos y, cuando hay problemas, los hacemos frente buscando soluciones como estamos haciendo en Málaga y también haremos en Alhaurín de la Torre”, ha dicho, en alusión no sólo a esta actuación, sino a la reciente apertura al tráfico del carril BUS-VAO de acceso a la capital, que ha asegurado que, en estos primeros días, “está dando resultados y respondiendo a los problemas de tráfico que allí existían”

La consejera ha contrapuesto la voluntad en materia de movilidad del Gobierno andaluz con “la ausencia de proyectos del Gobierno de España”. “Hace año y medio tuvimos la primera mesa de movilidad con el Ministerio de Transporte y desde entonces no se ha aportado ningún tipo de solución: ni se ha bonificado el peaje como pide toda la sociedad civil malagueña ni hay ningún proyecto de obra previsto”, ha manifestado.

Por su parte, el alcalde, Joaquín Villanova, ha agradecido la visita, se ha mostrado seguro de que sería una reunión “fructífera” y ha dado también las gracias a la consejera por la “sensibilidad” demostrada con Alhaurín de la Torre: “Hasta ahora, todo lo que se ha venido hablando se está cumpliendo porque este es un Gobierno de Andalucía que escucha, que cumple y que es un ejemplo a seguir”, ha dicho.

Las obras supondrán la duplicación de la A-404 en un tramo de 2,2 kilómetros desde la conexión de la A-7 y la rotonda del Encuentro mediante la ampliación de la calzada con dos carriles (uno por sentido), que se destinarán para transporte público y vehículos con dos o más ocupación (BUS-VAO). Esta actuación cuenta con un presupuesto de 8,8 millones de euros que, sumado el precio de las expropiaciones, las medidas de conservación del patrimonio y la asistencia técnica de la obra que está próxima a su licitación, eleva la cuantía a 10,2 millones. Esta intervención está cofinanciada por el programa operativo Feder en Andalucía 2021-2027, ya que promueve el uso del transporte público mediante el uso de plataformas reservadas.

La inauguración de la conexión con la A-7, en 2011, unido al crecimiento exponencial de Alhaurín de la Torre y de los municipios del entorno, hicieron que la carretera actual, compuesta únicamente por una calzada de siete kilómetros con un sólo carril por sentido, sufra numerosos atascos. De hecho, actualmente soporta 26.000 vehículos/día.

La duplicación de la calzada proyectada mantendrá una velocidad de 80 kilómetros por hora. La ampliación se realizará por el lado norte de la carretera, debido a la presencia en el lado sur de diversos arroyos y la existencia de acerados urbanos. Mientras, la calzada actual se utilizará como calzada derecha, aplicando un refuerzo de firme.

Las obras vendrán acompañadas del alumbrado de la carretera A-404 entre los puntos kilométricos 22+300 y 24+600, tanto de la calzada como de las zonas peatonales y de las dos glorietas existente al principio y al final del tramo.

La Consejería de Fomento completará con el desdoble de este tramo de la carretera de acceso a Alhaurín de la Torre el trabajo ya realizado esta misma legislatura, cuando finalizaron las obras de de desdoblamiento del acceso a la Hiperronda (A-7) desde Alhaurín de la Torre, con una inversión de más de 1,2 millones de euros. Con esta obra, se culminó la duplicación de la calzada del vial de conexión desde la glorieta del enlace situado en el kilómetro 230 de la A-7 hasta el cruce con la A-7052 y A-404.

La consejera ha estado acompañada en esta visita a Alhaurín de la Torre por el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano; el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, José Andrés Moreno; y el director general de Movilidad y Transportes, José Miguel Casasola; y el director gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, Francisco Javier Berlanga.