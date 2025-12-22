(Por Mariano Cabrero Bárcena) ¡Esto pasó por Navidad! José Tomé fue acusado de acoso sesexual por varias trabajadores. Se trata del presidente de la Diputación de Lugo, quien contó con la pasividad- de todos conocida-del secretario general del partido-el PS0E en Galicia-señor Gómez Besteiro y de otros cargos.El citado caballero-por así decirlo-ya no contaba con el beneplácito de sus seguidores.

Los lucenses- en un principio-manifestaron desconocer el asunto en cuestión, pero cuando se confirmó que no era así , Besteiro quedó expuesto a los ataques de aquellos que ya no tenían un gran entusiasmo por su gestión.

Todo esto es lo que ha ocurrido a los socialistas gallegos, los cuales parecen dispuestos a no dejas títere con cabeza.

La Navidad siempre fue tiempo de buenos deseos, de alegrías, de paz…Y tal es así que participamos en las interminables reuniones familiares, en el intercambios de regalos, unos buenos y los otros mejores.

También asumimos con sinceridad los deseos de felicidad de quienes el resto del año no les falta tiempo para criticarnos, para hablar mal de nocotro mismos…

Y es que su llegada a la cúpula socialista, el lucense afrontó con la firma de casi qunientos militantes, esperando a la dirección del ‘Ps de G’, por la mala gestión de estos hechos. Entre ellos, los pesos pesados. Los expresidentes González Laxe y Pérez Touriño.

El fuego amigo en el que se parapetó José Tomé, con el fin de justificar inicialmente sus denuncias, se transformó en una especie de fuego cruzado. Conflictos que están dormidos en nuestras vidas, y que suelen aparecer por Navidad.

Lo mismo pasa con el turrón-que siempre vuelve por Navidad-para endulzar nuestras fiestas familiares…Y en resumidas cuentas…:¡ Esto paso por Navidad!

La Coruña, 22 de diciembre de 2025

Mariano Cabrero Bárcena es escritor