Exposiciones, talleres y visitas guiadas son algunas de las propuestas que la Delegación territorial de Turismo, Cultura y Deporte ofrece para el verano

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación territorial de Turismo, Cultura y Deporte, ha organizado un programa repleto de actividades culturales para los meses de verano en la provincia de Málaga.

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Gemma del Corral, ha destacado que la intención de la Junta es ofrecer una amplia programación de la que puedan disfrutar tanto los malagueños como los visitantes de la provincia, resaltando, por ejemplo, el amplio calendario de visitas guiadas y gratuitas a las Mezquitas Funerarias de la capital o a la ciudad romana de Acinipo, en Ronda.

Las actividades organizadas son las siguientes:

Visitas Culturales Guiadas a las Mezquitas Funerarias de Málaga.

Las visitas son gratuitas y se requiere inscripción con antelación. Se reservan pases para grupos bajo demanda (mínimo 6 personas). Las visitas tienen 1 hora de duración.

Reservas en mezquitasmalaga.ctcd@juntadeandalucia.es o en el Teléfono 646 082 999.

Calendario de las visitas en Julio:

Miércoles y jueves a las 19:30 h.

Viernes a las 10:30 y a las 12:00 h.

Sábados y domingos a las 11:00 y a las 12:30 h.

Calendario de las visitas en Agosto y Septiembre:

Martes y jueves: a las 19:30 horas

Viernes: a las 10:30 y 12:00 horas

Sábados y domingos: a las 11:00 y 12:30 horas

12 de agosto: Sólo visitas a las 19:30 horas

8 de septiembre: Festivo local, a las 11:00 y a las 12:30 horas

Visitas Culturales Guiadas a Acinipo

Las visitas son gratuitas y se requiere inscripción con antelación. Las visitas tienen 1 hora de duración. Se requiere inscripción previa en acinipovisitasguiadas.ctcd@juntadeandalucia.es o en el teléfono 621 26 96 13

Calendario de las visitas en Julio y Agosto:

Todos los sábados y domingos de ambos meses: a las 10:00 h. y a las 11:30 h.

Todos los viernes de ambos meses a partir del 21 de julio (incluido) y hasta el 25 de agosto, con la excepción del 4 de agosto que no hay visitas.

Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera

El Museo del Sitio del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera mantendrá abiertas al público dos exposiciones este verano: “Carmen Laffón. Espuertas” y “El Megalitismo en las tierras de Granada”.

Museo de Málaga

La pinacoteca tiene previsto este mes de julio la inauguración de la exposición temporal “La presencia de Picasso”, con la que el Museo de Málaga, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, se suma al cincuenta aniversario del fallecimiento del artista, y en la que se relata cómo se ha ido formando en el Museo esta colección picassiana en Málaga.

Igualmente, para finales de este mes, está prevista la inauguración de “Artesanía con A de Andalucía”, una exposición itinerante, organizada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo, con el objetivo de promocionar los productos y artesanos andaluces.

Asimismo, en la sala de exposiciones temporales “Eugenio Chicano” se puede visitar la exposición “MÁLAGA EXPRESS. Martin Parr”, una iniciativa del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía. Ha dedicado este trabajo a la Málaga actual, pero alejada de la imagen de tarjeta postal. Una Málaga entre las expectativas creadas por el turismo y los motivos populares, de sus barrios y del devenir cotidiano, de su centro histórico y los turistas que pasean como figurantes. Una ciudad que el fotógrafo británico capta al paso, en modo express, ofreciéndonos un retrato vivo, que no juzga ni busca lo pintoresco.

El Museo ha organizado también distintos talleres familiares para el verano, que en julio se realizarán a las 11.30 los días 14, 21 y 28. La reserva se hará en el mostrador de Información previo al inicio del taller. En septiembre los talleres se realizarán a las 11.30 los días 3, 10, 17 y 24.

El patio del Museo acogerá también tres conciertos durante este verano, en colaboración con la Orquesta Filarmónica.

Domingo, 9 de julio Concierto. Trio Málaga (Conservatorio Superior de Música)

Violonchelo: César Jiménez

Piano : Antonio Ortiz

Clarinete: Manuel Jodar.

11:00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo, 6 de agosto. Concierto ONIRIA. La música Estremada.

Caroline Astwood/(Carmelo Sosa/Manuel Quesada/Daniel Arriate/Eugenio García.

11:00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado, 23 de septiembre. Concierto. Orquesta de Cámara del CEEM.

Concertino- Director Ara Vartaniam

Piano Elena Otieva

19:00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

El Museo de Málaga mantiene también durante el verano su calendario de visitas guiadas y gratuitas los sábados a las distintas colecciones y exposiciones de la pinacoteca. .

Archivo Histórico Provincial

El Archivo Histórico Provincial de Málaga expone virtualmente, en su sitio web, su Documento destacado del verano 2023, que está dedicado a la Documentación de Educación que custodia en sus instalaciones.

El Archivo Histórico Provincial de Málaga destaca, en esta ocasión, unos pequeños tesoros documentales. Se trata de cuadernos de clases de niños de primaria, notas de padres que reconocían la labor de sus maestras y diarios de las clases que impartían estas maestras.

Todos ellos formaban parte de los expedientes de inspección educativa que han llegado al Archivo incorporados a los expedientes personales de las maestras.

Con estos documentos se abre una pequeña ventana al quehacer en la vida cotidiana de los niños de los años cincuenta del siglo XX en la provincia de Málaga.

El Documento del Verano puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/contenido?id=e85c9845-1004-11ee-8eb1-000ae4865a5f&idActivo=&idContArch=02cd09d5-57e2-11dd-ba1f-31450f5b9dd5&idArchivo=cfa8cd88-58a4-11dd-b44b-31450f5b9dd5

Circuito Andaluz de Peñas Flamencas 2023

El Circuito Andaluz de Peñas 2023, incluido en la marca Andalucía·flamenco del Instituto Andaluz del Flamenco (IAF), desarrolla en la provincia de Málaga distintas actuaciones en verano, aunque la programación se extenderá hasta noviembre.

Las próximas actuaciones programadas son:

15 de julio. Peña Flamenca Luis Perdiguero, en Antequera. Actuación del cantaor Manuel Cuevas.

2 de septiembre. Peña Flamenca La Bodega, en Torrox. Actuación del guitarrista Marcos Palometas.

2 de septiembre. Peña Flamenca Amigos del Arte, en Torremolinos. Actuación del cantaor José Fernández.

23 de septiembre. Tertulia Flamenca de Nerja. Actuación de la bailaora Aitana Rousseau.

23 de septiembre. Peña Flamenca Juan Trujillo, en Alozaina. Actuación del cantaor David Sorroche.

23 de septiembre. Peña Flamenca Sierra Blanca, de Marbella. Actuación del cantaor Morenito Hijo.

23 de septiembre. Peña Flamenca Juan Segura, en Campillos. Actuación de la cantaora Alba Martos.

29 de septiembre. Peña Flamenca de Ronda. Actuación del bailaor Pedro Heredia.

30 de septiembre, a las 21:30 horas. Conferencias ilustradas sobre los cantes abandolaos. Peña Flamenca Torre del Cante, en Alhaurín de la Torre. Conferenciante: Gonzalo Rojo; cante: Bonela Hijo; toque: Pepe Fernández.

Festivales Flamencos con los que colabora el IAF

Estas colaboraciones se realizan en el marco de la marca Andalucía·flamenco, con la refuerza la colaboración con los diferentes Ayuntamientos e instituciones organizadoras de festivales flamencos.

El calendario veraniego cuenta con las siguientes colaboraciones del Instituto Andaluz del Flamenco:

LII Festival de Cante de Casabermeja

Se colabora:

Actuación de Ezequiel Benítez el 22 de julio, a partir de las 23:00 horas, con ‘Recital Flamenco’, en el Polideportivo Antonio Sánchez Fernández.

Actuación de Rancancapino Chico el 22 de julio, a partir de las 23:00 horas, con ‘Recital Flamenco’, en el Polideportivo Antonio Sánchez Fernández.

XL Noche Flamenca Villa de Alhaurín el Grande

Se colabora con la actuación de Susana Lupiáñez ‘La Lupi’, con ‘La Lupi’, el 29 de julio a las 22:00 horas en el Recinto Ferialde Alhaurín el Grande. Por lo que se refiere al área musical, la AAIC

Red Andaluza de Teatros Públicos

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIC) tiene programadas diferentes actuaciones en municipios malagueños en el marco de la Red Andaluza de teatros Públicos. La programación prevista es la siguiente:

Espectáculo Compañía Provincia Municipio Espacio Modalidad Fecha Hora Proyecto Voltaire – música de mobiliario Lapso Producciones Málaga Ronda Alameda del Tajo Música 07/07/2023 21:00 CAMPO CERRADO DDCdanza_Daniel Doña Málaga Ronda Convento de Santo Domingo Danza 07/07/2023 21:30 Great Cirkus Show El Gran Dimitri Málaga Villanueva del Rosario Plaza de España Circo 07/07/2023 22:00 #GURU Lolo Fdz. Málaga Villanueva del Rosario Plaza de España Circo 14/07/2023 22:00 Insólitas situaciones en las que nunca bailarías tango Rea Danza Málaga Villanueva del Rosario plaza nueva del Saucedo Danza 19/07/2023 22:00 Parade, el circo de los valientes La Maquiné Málaga Villanueva del Rosario plaza nueva del Saucedo Teatro 21/07/2023 22:00 Tiriticlown Petit Teatro Málaga Coín Plaza San Andrés Teatro 22/07/2023 20:00 Swing o ‘day Four Women Quartet Málaga Coín Plaza Alameda Música 22/07/2023 23:00

Por lo que se refiere al área musical, la AAIC ha organizado en Mollina el Encuentro de la Orquesta Joven de Andalucía, del 10 al 20 de julio, con clases y ensayos. Habrá un Concierto de música de cámara el 13 de julio en ese municipio.

Biblioteca Provincial de Málaga

La Biblioteca Provincial ofrece en julio tres exposiciones abiertas al público, una pictórica, otra bibliográfica y una tercera fotográfica. A lo largo del mes de julio se podrá visitar una exposición pictórica colectiva con obras de María Carretero, Laura Gutiérrez, Eva Montes y M.ª Angustias Moreno. Igualmente, durante el mes de julio, en la “Sala Ricardo de Orueta” estará la exposición bibliográfica sobre “La Paz”. La selección realizada se compone en su mayoría por obras exentas del préstamo a domicilio.

En la misma sala coincide la exposición fotográfica “Vive Sostenible”, con fotografías que tienen por objeto sensibilizar sobre la importancia de proteger la Biodiversidad y promover hábitos de vida sostenible. Los componentes de este proyecto son Yurii Lylahatskyl, Sonia González de Guzmán, María Eulalia Martín Ballesteros, María del Carmen Carreras Sedeño, María José de los Ríos López, Juan Antonio Gallego Arrufat, Pedro Javier Tineo Jiménez, Rosario Etulain Ávila y Carlos Eduardo Delgado Mendoza, mientras la comisaria de la exposición ha sido María del Carmen Carreras Sedeño.

Por su parte, en agosto, las instalaciones de la Biblioteca acogen la exposición “Espacio latente: inteligencia artificial”, con obras de los fotógrafos Alejandro Ficachi (México), Antonia Lozano (España), Diana Lecorné (Malasia), Felipe Haro (México), Francesc Pera (España), Gabriela Olmedo (México), Gerardo Becerra (México), Isaías Romero (México), Iván González (México), Karen Kea (México), María Carreño (Chile), María Martínez Mañó (España), Rosa Elena Gutiérrez (México), Sebastián Sánchez (Estados Unidos), Xavier Buendía (Reino Unido), Yamillet Miguel Balandrán (México).

Asimismo, la exposición bibliográfica de agosto está dedicada a “El Agua”, con carteles, fotografías, publicidades y monografías, mientras que también se podrá visitar en este mes la exposición fotográfica “Vive Sostenible”.

La Biblioteca Provincial de Málaga tiene programados también para julio y agosto distintos talleres para los más jóvenes y para las familias, dedicados a Escritura creativa, Alfarería y Cerámica y Fanzines, así como diversas sesiones de los clubes de lectura para adultos.

Las distintas actividades pueden consultarse en: https://www.bibliotecasdeandalucia.es/web/biblioteca-del-estado-publica-provincial-de-malaga/agenda-de-actividades?p_p_id=eventosportlet_WAR_culturaportlet_INSTANCE_EpO8CIA0CouP&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&date=01/07/23

Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores

El municipio de Mollina acoge del 23 al 29 de julio en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULAJ) la Escuela de Jóvenes Escritoras y Escritores, que forma parte de la programación organizada por el Centro Andaluz de las Letras.

La Escuela acoge este año 34 jóvenes de edades entre los 12 y 20 años procedentes de distintos puntos de Andalucía, interesados en el aprendizaje de técnicas literarias. Los alumnos de la Escuela participarán en el taller de Poesía impartido por Raquel Lanseros, poeta y traductora, Premio Andalucía de la Crítica y Premio de la Crítica 2018, entre otros. Por su parte, el Taller de Narrativa lo impartirá José María Pérez Zúñiga, escritor, columnista y colaborador habitual en prensa, que compagina su labor creadora con la enseñanza universitaria del derecho.