El concejal de Patrimonio, José Manuel de Molina, en esta primera sesión, ha compartido con los asistentes un divertido concurso de preguntas para evaluar el conocimiento que tienen sobre la Historia local. Las reuniones serán quincenales y se dividirán en dos: una de mañana y otra de tarde

La Concejalía de Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que dirige José Manuel de Molina, ha celebrado esta mañana la primera de las sesiones del recién refundado grupo de participación en torno al Centro de Estudios Locales y Provinciales e Investigación Julián Sesmero Ruiz, con la presencia de una decena de personas interesadas.

La reunión, celebrada en el Centro Cultural Vicente Aleixandre, ha servido para el reinicio de la actividad de este colectivo y ha tenido como gran aliciente un divertido concurso de preguntas y respuestas, con idea de evaluar el conocimiento que el grupo de asistentes tiene sobre la Historia local que, en general, ha demostrado ser bastante elevado.

Además, durante el encuentro se han puesto en común numerosas cuestiones relacionadas con los objetivos a corto, medio y largo plazo que se pretenden con el relanzamiento del grupo: establecer debates y datos sobre Historia, Arte, Periodismo y Cultura en general, proponer temas, ofrecer información, dialogar siempre desde el respeto y promover actividades, como acudir a espectáculos teatrales, visita a exposiciones y excursiones en colaboración con el Área de Cultura o bien organizadas por este mismo colectivo.

Las sesiones se llevarán a cabo cada 15 días, en dos horarios distintos: los miércoles por la mañana y los jueves por la tarde, con los mismos contenidos, pero para personas distintas que se agrupan de acuerdo a su disponibilidad horaria y con la finalidad de ordenar mejor las intervenciones.

Los asistentes de esta mañana han manifestado su entusiasmo por la recuperación del grupo y han propuesto que se organicen rutas por distintos puntos del término municipal para conocer mejor sus rincones, su historia, gentes. monumentos y curiosidades.

