El texto aprobado también contempla solicitar al Ministerio de Transportes la implantación de carriles reversibles y la reordenación de los enlaces de la ronda Este en sus tramos más saturados, y al Gobierno andaluz que avance en el metro a Rincón de la Victoria y mejore el transporte interurbano en la Axarquía

Francisco Salado señala el “momento clave de crecimiento económico, turístico y demográfico” de la provincia y alerta de que la movilidad se encuentra “al límite” por la falta de planificación e inversiones por parte del Ministerio de Transportes

El pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado hoy por unanimidad exigir al Gobierno central la ejecución de una serie de actuaciones para mejorar la movilidad en la provincia, entre las que destacan con carácter urgente la redacción y ejecución del proyecto del tercer carril en la autovía del Mediterránea (A7) entre Málaga y Rincón de la Victoria y la puesta en marcha de un plan de bonificaciones para los usuarios de la autopista de la Costa del Sol (AP7), tal y como se ha aprobado en otros territorios españoles. También se ha aprobado reclamar al Ministerio de Transportes que mejore y amplíe la red de trenes de cercanías en la provincia (líneas C1 y C2, a Fuengirola y al Guadalhorce, respectivamente).

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha señalado que la provincia de Málaga atraviesa “un momento clave de crecimiento económico, turístico y demográfico” y ha afirmado que “su liderazgo en la creación de empleo y su capacidad para atraer inversiones hacen imprescindible contar con unas infraestructuras de transporte acordes a sus necesidades”. No obstante, Salado ha alertado de que la movilidad en la provincia se encuentra “al límite” por la “falta de planificación y la ausencia de inversiones” por parte del Gobierno central.

El texto aprobado también contempla solicitar al Ministerio de Transportes la implantación de carriles reversibles en los tramos más saturados de la A7 como medida transitoria que aliviaría el tráfico mientras se ejecuta el tercer carril, así como mejorar y reordenar los accesos y salidas de la ronda Este, especialmente entre El Limonar (Málaga) y Añoreta (Rincón de la Victoria), siguiendo las propuestas técnicas ya elaboradas por los ayuntamientos afectados, que en su día encargaron un estudio a la Fundación Madeca de la Diputación. Este informe señala actuaciones en siete enlaces de la A7, cuyo coste rondaría los 14 millones de euros, apuntando soluciones como rediseñar los ramales de acceso con nuevas estructuras para entrar o salir a la autovía, duplicar los carriles de salida y en algunos casos construir glorietas para ordenar mejor el tránsito.

El pleno de la institución provincial también reclama al Gobierno la creación de una unidad de intervención rápida capaz de actuar de manera inmediata ante accidentes, averías o incidencias en la A7, con lo que se reduciría su impacto sobre la circulación y los atascos que se producen con frecuencia, e insta al Ministerio a que active un servicio público de grúa para vehículos pesados, de forma que se pueda retirar con la máxima agilidad camiones averiados que también provocan retenciones prolongadas.

Salado ha reiterado además el compromiso de la Diputación de Málaga con la mejora de las infraestructuras y la movilidad en la provincia y ha recordado que, desde el año 2019, la institución provincial ha destinado 107 millones de euros a mejorar la red provincial de carreteras.

Por otra parte, también se ha aprobado pedir a la Junta de Andalucía que redacte a la mayor brevedad posible los estudios que permitan la licitación del proyecto de ampliación del metro a Rincón de la Victoria y al PTA, así como que se refuercen y se aumenten las frecuencias de transporte interurbano entre Málaga y Rincón de Victoria y con el resto de la Axarquía. También se reclama al Gobierno andaluz que lleve a cabo la culminación de la Carretera del Arco, en el tramo pendiente de Casabermeja a Casapalma, y la conexión de la Axarquía con Alhama de Granada.