El Grupo Parroquial de Jesús Caído y la Amargura hizo el anuncio durante el acto de la primera puntada de honor del nuevo guión bordado de su sagrada titular a cargo del alcalde, Joaquín Villanova

En la tarde de este martes, el Grupo Parroquial Jesús Caído del Paso y María Santísima de la Amargura de Alhaurín de la Torre ha vivido un emotivo y significativo acto con la presentación oficial de la primera puntada honorífica del guion bordado de su sagrada titular.

El acto, en la capilla del Cementerio Municipal, estuvo marcado por un ambiente de solemnidad y recogimiento, reflejo del esfuerzo colectivo y la profunda devoción que rodean este ilusionante proyecto. La primera puntada del guion fue realizada por el alcalde, Joaquín Villanova, dando así inicio a un trabajo que supone un hito en el crecimiento y la consolidación del grupo parroquial.

La cita contó con una representación institucional encabezada por el propio alcalde, acompañado por el concejal de Patrimonio Histórico, José Manuel de Molina, y otros miembros de la Corporación Municipal, así como representantes de distintas asociaciones que quisieron mostrar su apoyo y cercanía.

El regidor destacó el compromiso del Ayuntamiento con esta nueva andadura y un proyecto “que promete ser muy fructífero”, y puso en valor la labor de un equipo humano «entregado, sensato y bien asesorado».

Durante el acto también se adelantaron detalles sobre el próximo Martes Santo, entre los que destaca la representación de la Última Cena por primera vez en la plaza de la Concepción, frente a la Iglesia, y el apoyo del Área de Turismo y Fiestas al acompañamiento musical durante la procesión.

El alcalde quiso asimismo felicitar públicamente a Luis Algoró, que fue anunciado como pregonero del Martes Santo 2026, y a Fernando Arrabal, autor del cartel anunciador, a quienes agradeció su implicación y compromiso. El acto del pregón tendrá lugar el 20 de febrero.

Del mismo modo, Villanova tuvo palabras de reconocimiento para Samuel Cervantes, el bordador, y para todo el equipo humano que está haciendo posible este sueño colectivo.

Por su parte, el presidente del grupo parroquial, José Manuel Gutiérrez, subrayó que este proyecto “requiere recursos, pero sobre todo la colaboración y el compromiso de todos”.