‘Voces olvidadas’ es el título de esta muestra, que rescata del olvido las palabras de mujeres olvidadas de la Generación del 27 para convertirlas en poemas ilustrados. Puede visitarse hasta el 21 de noviembre

El Centro Cultural y de Artes La Platea, ubicado en la calle Goleta de Retamar, acoge desde este viernes una nueva muestra expositiva, en esta ocasión de poemas ilustrados a cargo de la artista Rosa Nogales. A la inauguración, que ha estado muy concurrida, ha asistido el edil de Cultura, Manuel López, y la concejala de Igualdad, María del Carmen Molina, junto a la propia Rosa Nogales.

En ‘Voces olvidadas’ se rescatan los poemas de muchas de las artistas de la Generación del 27 que fueron borradas de la historia por el simple hecho de ser mujer. Ahora Rosa Nogales ha recuperado sus palabras y las ha transformado en poemas ilustrados llenos de emoción y memoria.

En el acto la artista ha contado cómo ha dado vida a estas creadoras silenciadas y ha llenado de versos la tarde para recordarlas y ponerlas en valor, así como su arte y el legado que han dejado. En los paneles que cuelgan de las paredes del centro se mezclan los poemas con imágenes e ilustraciones alusivas a las mismas.

La exposición se podrá visitar hasta el próximo 21 de noviembre en el horario de apertura del centro, es decir, de lunes a viernes de 17 a 20 horas de la tarde.

El edil de Cultura ha felicitado a Nogales por su ardua labor de investigación y el trabajo de transformar esos versos en las ilustraciones que se pueden admirar. López ha animado a visitar no solo esta, si no todas las demás exposiciones en La Platea en el presente curso.