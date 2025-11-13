La actividad, organizada por la asociación de los Corresponsales Juveniles en colaboración con el Área de Juventud, tendrá lugar entre el 22 de diciembre y el 5 de enero (salvo días festivos y fines de semana). El precio es de 65 € y el horario de 9.00 a 14.00
El Área de Juventud y la asociación de los Corresponsales Juveniles de Alhaurín de la Torre han presentado una nueva edición del Campamento de Navidad, que este año se celebrará los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, y 2 y 5 de enero de 2026, en la Casa de la Juventud, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Durante estas jornadas, los participantes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades como talleres navideños, multideporte, manualidades y actividades sensoriales, pensadas para fomentar la creatividad, la convivencia y la diversión en un ambiente seguro y educativo.
El campamento está dirigido a niños y niñas de entre 4 y 13 años y tiene un precio de 65 euros. Además, se ofrecerán servicios complementarios de aula matinal (de 8:00 a 9:00) y aula de tarde (de 14:00 a 15:00) para facilitar la conciliación familiar.
Las inscripciones se abrirán el próximo 18 de noviembre a partir de las cinco de la tarde y podrán realizarse a través del código QR que aparece en el cartel informativo del evento. Con esta iniciativa, el Área de Juventud que dirige Iraya Villalba busca ofrecer una alternativa de ocio educativo durante las vacaciones escolares, combinando la diversión con el aprendizaje y la convivencia.