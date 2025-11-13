La actividad, organizada por la asociación de los Corresponsales Juveniles en colaboración con el Área de Juventud, tendrá lugar entre el 22 de diciembre y el 5 de enero (salvo días festivos y fines de semana). El precio es de 65 € y el horario de 9.00 a 14.00

El Área de Juventud y la asociación de los Corresponsales Juveniles de Alhaurín de la Torre han presentado una nueva edición del Campamento de Navidad, que este año se celebrará los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, y 2 y 5 de enero de 2026, en la Casa de la Juventud, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Durante estas jornadas, los participantes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades como talleres navideños, multideporte, manualidades y actividades sensoriales, pensadas para fomentar la creatividad, la convivencia y la diversión en un ambiente seguro y educativo.

El campamento está dirigido a niños y niñas de entre 4 y 13 años y tiene un precio de 65 euros. Además, se ofrecerán servicios complementarios de aula matinal (de 8:00 a 9:00) y aula de tarde (de 14:00 a 15:00) para facilitar la conciliación familiar.