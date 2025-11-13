El 24 de noviembre abre este vial entre el norte de la avenida Santa Clara y la nueva rotonda en la carretera de Churriana, que funcionará como alternativa de acceso a la autovía. El alcalde confía en que la Junta adjudique la obra del desdoblamiento el mes que viene

Los conductores de Alhaurín de la Torre contarán en unos días con una salida alternativa de conexión con la Autovía A-7 (Hiperronda) que supondrá una notable mejora de la movilidad por carretera. Así lo ha anunciado el alcalde, Joaquín Villanova, que ha fijado para el 24 de noviembre la apertura de este vial, que enlazará el norte de la avenida Santa Clara con una glorieta de nueva construcción situada en la carretera de Churriana (A-404) y que posibilitará el giro desde Alhaurín hacia la salida a la autovía.

La inauguración y puesta en servicio está prevista para la tarde del mencionado lunes, día 24. Las obras de dicha glorieta están ya prácticamente finalizadas y han sido costeadas por el Ayuntamiento, que ultima los detalles pendientes y la señalización correspondiente. Villanova confía en que este vial pueda absorber hasta el “40% del tráfico de salida”, fundamentalmente desde las urbanizaciones de la zona este (Santa Clara, Tabico Alto, Casas Blancas, El Lagar, Vaguada de la Sierra, Retamar, etc.).

La inversión total en este proyecto ha superado finalmente los dos millones de euros, incluyendo tanto la rotonda nueva como el propio vial que enlaza la llamada glorieta sobre el Arroyo Ramírez (Vega Verde), con la avenida de Santa Clara y la carretera de Churriana, el cual se inauguró y abrió parcialmente el pasado mes de junio. La Diputación de Málaga aportó 1,3 millones de euros para esta actuación dentro de su denominado Plan Vía-ble.

La segunda fase ha abarcado la construcción de esta gran rotonda a la altura de la zona de Cortijo Blanco, prácticamente bajo el viaducto de la Hiperronda, para la cual el Consistorio aprobó en su momento una modificación de crédito de más de medio millón de euros para su financiación, y fue también necesario obtener las autorizaciones correspondientes de la Junta de Andalucía, titular de la A-404.

Este de uno de los grandes proyectos con los que el equipo de gobierno que lidera Joaquín Villanova quiere solucionar definitivamente los problemas de movilidad, especialmente en horas puntas de salida. El otro es el desdoblamiento de la propia variante de la A-404 entre la rotonda del Encuentro y el ramal de unión con la autovía, que será ejecutado por la Junta. El alcalde se mostró confiado en que dicho contrato para habilitar sendos carriles Bus-VAO (para vehículos con al menos dos ocupantes y transporte público), actualmente en licitación, se adjudique el mes que viene.

Además, Villanova asegura que se seguirá trabajando para reforzar el transporte público y que en este sentido se continúa negociando con el Consorcio Metropolitano del Área de Málaga y otras administraciones para poner en marcha una línea de autobús exprés que enlace rápidamente con la capital malagueña y con su red de metro.